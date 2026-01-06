Amenaza de bomba en el tribunal de distrito de Mysuru, la policía evacuará las instalaciones







El Tribunal de Distrito de Mysuru recibió una amenaza de bomba por correo electrónico el martes, lo que llevó a las autoridades a evacuar las instalaciones como medida de precaución, dijo la policía.

Tras la amenaza, funcionarios judiciales, abogados, litigantes y personal judicial fueron evacuados del complejo y los procedimientos judiciales se suspendieron temporalmente, dijeron.

Un equipo de desactivación de bombas se trasladó al lugar y estaba llevando a cabo una búsqueda minuciosa del instalacionesdijo un alto oficial de policía.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente