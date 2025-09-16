Amenaza de bomba de falla reportada en la escuela Nashik en Maharashtra







Una escuela privada en Nashik recibió un amenaza de bombas los lunes. La policía y el escuadrón de bombas no encontraron objetos sospechosos, confirmando que la escuela está segura, dijo el inspector de policía Traupti Sonawane, informó la agencia de noticias ANI.

En declaraciones a ANI, el oficial de policía dijo que la escuela recibió una amenaza de bomba a través de una dirección de correo electrónico falsa.

Ella dijo: «La estación de policía de Indiranagar recibió un correo electrónico de amenaza de alrededor de las 2.45 a.m., enviado desde una dirección de correo electrónico falsa, alegando que había una bomba en el baño de Nasik Cambridge High School ubicada en Vada Pathri Road. Al ser informada por la administración escolar, la policía llamó a la policía llamó a la policía. escuadrón de bombas y realizó una verificación exhaustiva después de los procedimientos operativos estándar «, informó ANI.

El inspector Sonawane agregó que la policía está tratando de rastrear la dirección de correo electrónico.

«No se encontraron objetos sospechosos, confirmando que la escuela está a salvo. La investigación está en curso, con la estación de policía cibernética ayudando a rastrear la dirección de correo electrónico falsa», dijo el funcionario de la policía, informó ANI.

Se esperan más detalles.

En un incidente similar, el Tribunal Superior de Bombay había recibido una amenaza de bomba del engaño el 12 de septiembre.

La policía de Mumbai ha registrado un FIR contra una persona no identificada sobre el correo electrónico de amenaza de bomba falsa.

La policía ha registrado un FIR en la estación de policía de Azad Maidan bajo la Sección 353 (1), 353 (2) de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), cuyo objetivo es abordar actos de travesuras públicas al criminalizar la publicación de la información falsa o la noticia alarmante a través de los medios electrónicos o la intención de crear sentimientos de los grupos de ultramoderías, o impulsar a los soldados de la ejército, marina, o la fuerza de los desactivados a los deseos, o la intención de crear sentimientos de los grupos ilícitos, o impulsar a los soldados de la ejército, marina, o la fuerza de desacuerdo, o la intención de crear sentimientos de los grupos, o impulsar a los soldados, marina, el mares, o los desacelerados. reportado ani.

Después de la amenaza, los abogados y otros miembros del personal desocuparon los locales de la corte.

Respondiendo a esto, el abogado Mangala Waghe le dijo a Ani «.Tribunal Superior de Bombay recibió una amenaza de bomba hoy. Entonces, el tribunal ha sido desocupado. La policía lo está investigando «.

Según las autoridades, se inició una investigación sobre este asunto.

Mientras tanto, la policía de Mumbai ha registrado un caso contra personas no identificadas en relación con el correo electrónico de amenaza de bomba enviado al Tribunal Superior de Bombay, dijo el sábado un funcionario.

Se ha registrado un caso en la estación de policía de Azad Maidan bajo la Sección 353 (1) (Quien haga, publique o circule cualquier declaración, información falsa, rumor o informe, incluso a través de medios electrónicos) y otras disposiciones relevantes de la Bharatiya Nyaya Sanhitadijo el funcionario.

Dijo que la policía estaba tratando de rastrear la dirección IP y la ubicación del remitente.

La administración del Tribunal Superior recibió un correo electrónico de amenaza de bomba el viernes por la tarde, lo que condujo a la suspensión de las audiencias durante casi dos horas.

Sin embargo, resultó ser un engaño ya que no se encontró nada sospechoso en las instalaciones.

(Con entradas de ANI)





