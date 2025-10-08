Amen Thompson dibuja una comparación audaz con el ex All-Star de Sixers

Con la noticia de Cohetes de Houston armador veterano Fred Vanvleet Pensado en perder toda la temporada 2025-26 con una lesión de ACL, todos los ojos se han vuelto para protegerse Amén Thompson florecer en un papel de estrella potencial.

Con 6 pies 7 pulgadas, la combinación de Thompson de tamaño, atletismo y manejo de la pelota lo convierte en uno de los jóvenes guardias más intrigantes de la NBA.

Mientras que algunos lo han comparado con las finales MVP Otros iguodalaEl escritor deportivo de CBS Brad Botkin recientemente hizo una comparación más fascinante – Ben Simmons. Desde los playoffs de 2021, ese nombre no ha llevado el mismo peso.

Pero como Botkin explicó en Su análisis recienteEspejos del juego de Thompson principal SIMMONS-La versión una vez vista como una guardia de dos vías y un verdadero candidato al jugador defensivo del año al lado de Joel Embiid.

«Las composiciones físicas son innegables», escribió Botkin. «Atletas tremendamente talentados con un tamaño posicional de élite para dominar a la defensiva, los pilotos rápidos, y atacan la pintura como finalista o facilitador … La similitud más obvia es la discapacidad de tiro, pero en el caso de Thompson, no es un tirador no dispuesto a un tirador y ya hay firmas de que está tendencia hacia al menos la competencia y quizás mucho más que una amenaza de extracción corta». «.

La comparación y la oportunidad

Es una comparación adecuada, y una que destaca cuán alto puede ser el techo de Thompson.

Estadísticamente, las similitudes son claras. Los promedios de año 2 por 36 de Simmons fueron 17.8 puntos, 9.3 rebotes, 8.1 asistencias en 56.3 por ciento de tiros. Los números de Thompson en el mismo tramo: 15.7 puntos, 9.1 rebotes, 4.3 asistencias en 55.7 por ciento de disparos.

Donde difieren más es mentalidad. Simmons dudó; Thompson ataca.

Su estallido y finalización han convertido el juego de transición de Houston en uno de los mejores de la liga. Durante un tramo de 15 juegos sin Vanvleet, Thompson promedió casi seis asistencias por juego mientras mantenía la eficiencia de élite cerca del borde.

Su tasa de lanzamiento libre (35.4 TLA/FGA) y el 69 por ciento de precisión de postemporada muestran un progreso real. Esas ganancias son importantes para un jugador que prospera en contacto y presión constante de borde.

La ventaja defensiva de Thompson y el crecimiento futuro

Defensivamente, Thompson ya coincide con lo que Simmons hizo especial, y en algunas áreas, está por delante. Se clasificó entre los cinco primeros en defensivo más/menos (2.6) la temporada pasada y lideró a todos los guardias en porcentaje de bloqueo.

Bajo IME Udoka, ancla las alineaciones más versátiles de Houston. Su atletismo y longitud permiten el Cohetes para cambiar libremente y aún proteger la pintura.

El juego sigue siendo el próximo obstáculo. Simmons una vez promedió ocho asistencias por juego y controló las ofensas enteras a través de su tamaño. Thompson aún no está allí, pero muestra destellos alentadores.

Su toma de decisiones mejoró a fines de la temporada pasada, y su tasa de facturación disminuyó a medida que aumentaron sus minutos. Esa es una señal de que está aprendiendo a manejar el tempo y el espacio de manera más eficiente.

Botkin lo resumió mejor:

«Desde un punto de vista puro de fuerza atlética, Thompson podría terminar pareciéndose más a un Russell Westbrook más alto … con la pelota en sus manos más, tendrá la oportunidad de recoger la historia que Simmons, justo cuando comenzaba a ser bueno, dejó de escribir abruptamente».

Esa línea captura donde Thompson está ahora. No está reemplazando a Simmons, pero tiene la oportunidad de evolucionar el plan.

Si sigue mejorando como un tirador, expande su juego y sostiene su ventaja defensiva, Thompson podría darle a Houston lo que Filadelfia esperaba construir: un creador de juego intrépido de dos vías construido para el día de hoy. NBA.