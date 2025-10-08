Amelia DiMoldenberg lanzará la serie de la Fórmula 1 ‘Passenger Princess’

Después de celebrar 10 años de su popular programa de entrevista de celebridades « » Amelia DiMoldenberg está detrás del asiento del conductor para una nueva serie con Fórmula 1 Titulada «Pasajera Princesa».

Dimz Inc., la compañía creativa y la productora de DiMoldenberg, se ha asociado con la Fórmula 1 en la serie semanal de cuatro partes original, que se distribuirá a través de ella YouTube canal los miércoles. Al lanzar el 15 de octubre, «Passenger Princess» verá a Dimoldenberg aprender a conducir desde los mejores instructores: Raceres de Fórmula 1.

Los episodios, filmados en el Gran Premio de Belga de este año, combinarán el estilo de entrevista fuera de ritmo de DiMoldenberg con el mundo acelerado de la Fórmula 1, «resultando en una mezcla inolvidable de comedia y conversación sincera mientras se embarca en la búsqueda de una licencia de conducción», según un comunicado de prensa. Los conductores que se unen a DiMoldenberg en «Passenger Princess» incluyen a George Russell, Ollie Bearman, Oscar Piastri y Carlos Sainz.

«Mi sueño siempre ha sido contar historias y trabajar con grandes colaboradores, por lo que estoy orgulloso de trabajar con una marca tan icónica y reconocida como F1 en esta última serie original», dijo Dimoldenberg. «Aunque no sé cómo conducir, estoy emocionado de poner en buen uso a mis habilidades de pasajeros y entrevistas bien establecidas».

La serie marca la última expansión del anfitrión, productor y escritor en el mundo de entretenimiento y marca. Además de «Chicken Shop Date», Dimz Inc. ha producido un cortometraje en colaboración con Nike, las leonas y el fútbol más allá de las fronteras; La serie «Amelia’s Cooking Show» y «¿A quién le importa?»; y los informes de alfombra roja de DiMoldenberg de varios eventos de Hollywood que constantemente se vuelven virales.

«Amelia tiene una de las voces más distintivas y entretenidas de la cultura hoy y nos encanta la calidad, la originalidad y el contenido global que produce, por lo que estamos encantados de estar en el asiento conductor en una pista de Fórmula 1 y ofreciendo cierta ayuda de algunos buenos conductores que conocemos», dijo Ian Holmes, derechos de los medios y la radiodifusión de la Fórmula 1, en una declaración. «Esta serie original es otra forma para que F1 atraiga a una nueva audiencia al emocionante mundo de las carreras».

La popularidad de la Fórmula 1 continúa subiendo después del éxito de Netflix Docuseries «Drive to Survive» y «F1: The Movie» protagonizada por Brad Pitt. Según un comunicado de prensa, el 43% de los fanáticos de la Fórmula 1 tienen menos de 35 años y el 42% son mujeres, alineándose con la audiencia joven y femenina de DiMoldenberg.

La directora comercial de Fórmula 1 agregó, Emily Prazer: «Esta colaboración con Dimz Inc. marca la última asociación de la Fórmula 1 para comprometerse con su creciente demográfica de los jóvenes fanáticos. ‘Passenger Princess’ combinará el ingenio de Amelia y el encanto con el drama y la excitación de la Fórmula 1 en uno de los circuitos más icónicos del deporte.