AMC Theatres promueve a varios altos ejecutivos

AMC Entertainment, que dirige la cadena de cines más grande del mundo, está ascendiendo a varios altos ejecutivos en los departamentos legal, de marketing, de comunicaciones corporativas y de desarrollo empresarial.

Edwin Gladbach ha sido nombrado vicepresidente senior, asesor general y secretario después de desempeñarse como asesor general y secretario interino desde febrero. Gladbach, quien se unió a AMC en 2009, supervisará todos los asuntos legales, regulatorios y de gobernanza de AMC, brindando asesoramiento a la Junta y a los altos directivos. Reportará al presidente y director ejecutivo de la compañía, Adam Aron, y formará parte del comité ejecutivo de AMC.

Kelly Schemenauer fue ascendida a vicepresidenta, asesora general asociada y subsecretaria y seguirá reportando a Gladbach. Schemenauer, un veterano con 20 años de experiencia en la empresa, asumirá un papel de liderazgo ampliado en el desarrollo e implementación de las estrategias legales y de cumplimiento de AMC.

Carrie Trotter dirigirá el departamento de marketing de AMC como vicepresidenta senior de marketing. Trotter, que ha trabajado en AMC durante 15 años, será responsable del papel del departamento en la entrega de campañas y experiencias de marca que atraigan a los clientes a las distintas ubicaciones de la cadena. Se unirá al equipo de liderazgo senior de AMC y reportará a Dan Ellis, director de operaciones, desarrollo y marketing.

Ryan Noonan es ascendido a vicepresidente senior de relaciones públicas y continuará reportando a Aron. Noonan se unió a AMC en 2010 y dirige todas las estrategias de medios externos y las interacciones con la prensa de la empresa.

Ellen Copaken asumirá un puesto recién creado, vicepresidenta senior de desarrollo empresarial, y tendrá la tarea de asegurar “oportunidades comerciales potencialmente lucrativas” para AMC. También seguirá reportando a Aron y formará parte del comité ejecutivo de AMC.

«Estos cambios de liderazgo reflejan nuestra fuerte confianza en la gran cantidad de talentos dentro de AMC», dijo Aron en un comunicado. «Eddie, Kelly, Carrie, Ryan y Ellen han demostrado una dedicación, experiencia y visión estratégica excepcionales. Mientras nos mantenemos firmes en nuestra misión de elevar cada aspecto de AMC, estos líderes senior ayudarán a acelerar nuestro progreso y fortalecer nuestra posición como líder mundial en exhibición teatral».

Estas promociones vienen como Teatros AMC y el resto del negocio de las salas de cine se han apresurado a mantenerse a flote en medio de los efectos residuales de la pandemia y las huelgas de Hollywood. Aunque la asistencia se ha estancado desde el verano, se espera que el negocio se recupere con estrenos navideños como “Zootopia 2”, “Wicked: For Good” y “Avatar: Fire and Ash”. Luego se proyecta que 2026 se recupere con “Avengers: Doomsday”, “Toy Story 5”, “Spider Man: Brand New Day” y la próxima película de “Super Mario”.