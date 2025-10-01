AMC Networks, Sphere Work para llevar a los anunciantes de Halloween a nuevas pantallas

Redes AMC Quiere ofrecer a los anunciantes de televisión un tipo de pantalla completamente diferente en la que puedan lanzar sus productos.

El propietario de AMC, IFC y otras redes de cable tiene un nuevo cuadro de anunciantes que trabajan en su «Fear Fest» anual que también utilizará el lienzo gigante fuera del hogar de Las Vegas ‘ Esfera. Ambas compañías están respaldadas por la familia Dolan y Conectando la oferta de TV de AMC con la pantalla extravagante de Sphere se ofreció durante el mercado anual «Upfront» de este año, cuando las redes de televisión intentan vender la mayor parte de su inventario publicitario para su próximo ciclo de programación.

«En los últimos dos años hicimos un esfuerzo concertado para centrarnos en comerciales en torno a lo que llamamos la alegría del horror: es nuestra invitación a la marca adoptar este género y fandom», dice Mike Digicaomo, jefe de marketing integrado y sala de contenido para las redes AMC, durante una entrevista. Bacardi y Kraft Heinz patrocinarán Fear Fest, mientras que Universal Pictures negoció un pacto publicitario que le brinda una ubicación destacada en Shudder, el servicio de transmisión de AMC se centró en el horror, donde el estudio de cine promoverá «Black Phone 2», que está programado para una versión del 17 de octubre.

Los aspectos más destacados de la programación «Fearfest» incluyen colecciones como «una pesadilla en Elm Street», Víspera de Todos los Santos«,» Friday the 13th «,» Final Destination «y películas basadas en el trabajo del autor Stephen King, junto con nuevos episodios de» The Walking Dead: Daryl Dixon «,» Talamasca: The Secret Order «, una nueva serie basada en el trabajo de la autora Anne Rice, y especiales de vacaciones.

A la mayoría de los anunciantes les gusta vincularse a las vacaciones populares, pero la oportunidad de Halloween ofrece más que los conceptos básicos, dice Lisa Pfenning, vicepresidenta de Bacardi Rum en América del Norte. Halloween representa «» una fiesta de consumo muy sólida, particularmente para el consumidor de la Generación Z «, dice. Por supuesto, la compañía puede jugar en» sintonizar los clásicos de culto y las películas de Halloween «, pero» también la anticipación de la gran noche, planificando atuendos, planificando dónde va a gastar y a quién va a gastar con él «.

Kraft Heinz ve una oportunidad «sorprender y deleitar a nuestros fanáticos de manera nueva y emocionante esta temporada de Halloween», dice Lizzie Bartek, gerente senior de marca creativa en Kraft Heinz. La compañía planea promover tanto Velveeta como los malvaviscos de jet-hojuelos.

Bacardi trabajó con Sphere Studios para crear contenido con temática de Halloween que aparecerá en una programación espeluznante programada para aparecer en la esfera. El bate en el logotipo de Bacardi jugará un papel notable. La «adquisición» de la esfera de la bebida comienza el viernes y se extiende hasta el 10 de octubre. Kraft Heinz destacará a Velveeta en contenido personalizado a través de lineal y social, y como patrocinador de la colección «Best of Fear Fest» en AMC+.

Los ejecutivos de Sphere ven la oportunidad de hacer que su trabajo sea notable por el público nuevo, incluidos los anunciantes «. Queremos que los clientes realmente adopten este lienzo inmersivo. Los visitantes de Las Vegas no son los únicos que ven lo que se está programando en la gran estructura, a lo que puede ser seguido por millones en las redes sociales. Y gran parte del contenido de las marcas puede ser producido por la propia esfera, agrega.

Gran parte de lo que Sphere presenta aparecerá en varias iteraciones en las propiedades de AMC, lo que lo convierte en un acompañamiento espeluznante a 650 horas de programas a medida.