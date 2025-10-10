AMC Networks renueva el contrato de la directora ejecutiva, Kristin Dolan, hasta finales de 2028

Kristin Dolan ha firmado para dirigir Redes AMC como director general durante al menos otros tres años.

La compañía de medios dijo que celebró un nuevo acuerdo laboral con Dolan a partir del 9 de octubre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028. Su salario base mínimo anual será de $2 millones hasta el 1 de abril de 2026, momento en el cual aumentará a $2,1 millones. El nuevo contrato de Dolan también prevé una oportunidad de bonificación anual equivalente a al menos tres veces su salario real pagado durante el año aplicable.

Además, Dolan seguirá recibiendo premios anuales en efectivo y/o acciones. Para 2026 (y los próximos dos años), se espera que Dolan reciba dichas subvenciones con un valor objetivo agregado anual de no menos de 8 millones de dólares. También recibió un premio especial único por desempeño en efectivo con un valor objetivo de $ 3 millones y se le pagará un bono único en efectivo por firmar por un monto de $ 150,000, según una presentación de AMC Networks el viernes ante la SEC.

En un comunicado, el presidente de AMC Networks, James Dolan (quien es el esposo de Kristin Dolan), dijo: «Kristin ha hecho un trabajo notable al liderar AMC Networks durante este período de cambio y tiene la experiencia operativa que la hace ideal para este rol. Su enfoque en las asociaciones, la rentabilidad y la tecnología ha establecido un camino claro a seguir. Esperamos con interés su continuo liderazgo estratégico y gestión de los sólidos contenidos y marcas de nuestra empresa».

Dolan supervisa la cartera de redes de cable de la compañía (AMC, BBC America, IFC, SundanceTV y We TV) junto con los servicios de transmisión AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK y HIDIVE; sellos de distribución de películas Independent Film Company y RLJE Films; AMC Studios, el estudio interno, la operación de producción y distribución de la compañía; y AMC Networks International, su negocio de programación internacional.

Dolan ha desempeñado varios puestos de liderazgo a lo largo de su carrera, incluido el de directora ejecutiva de 605, la empresa de medición de audiencia y análisis de datos que fundó en 2016, donde dirigió todas las operaciones comerciales diarias, incluidas las relaciones con clientes clave, desarrollo de productos, ventas, investigación, finanzas, asuntos legales y marketing.

Antes de fundar 605 y desempeñarse como su directora ejecutiva, la Sra. Dolan pasó 16 años en diversos puestos operativos en Cablevision Systems Corporation, el sexto MVPD más grande del país, incluso como directora de operaciones. En este puesto, dirigió todos los aspectos de las operaciones de cable de la empresa con la supervisión de más de 10.000 empleados que abarcaban ventas, servicio al cliente, servicio de campo, programación, marketing, gestión de productos y recursos humanos. También supervisó Cablevision Media Sales, la división de ventas de publicidad de la compañía, que fue ampliamente reconocida por su estrategia de datos pionera que allanó el camino para un enfoque de publicidad televisiva impulsado por la audiencia. La Sra. Dolan fue un miembro clave del equipo de liderazgo que supervisó la venta de Cablevision a Altice USA en 2016 por 17.700 millones de dólares, el múltiplo de ingresos más alto en la historia de las telecomunicaciones, y ayudó a liderar la transición posterior.

Antes de Cablevision, la Sra. Dolan ocupó varios puestos de marketing en AMC Networks (entonces conocida como Rainbow Media), incluso en marketing y distribución de afiliados, donde comenzó su carrera en 1989.

Dolan es miembro de la junta directiva de NCTA: la Asociación de Internet y Televisión (así como de la NCTA Education Foundation), The Paley Center for Media, The Syndeo Institute en The Cable Center, Sphere Entertainment y The Wendy’s Company (además de formar parte de los comités de auditoría, nominaciones y gobernanza y tecnología de Wendy’s). También forma parte de los consejos presidenciales de la Universidad de Albany y de la Universidad Pace.