AMC Networks La transmisión de ingresos aumenta un 12%, la caída de ventas de anuncios 18%

Redes AMC informó sus ganancias del segundo trimestre de 2025 el viernes, revelando una caída del 18% en las ventas de anuncios estadounidenses pero un aumento del 12% en los ingresos para el negocio de transmisión de la compañía.

Wall Street pronosticó ganancias por acción (EPS) de 61 centavos en $ 583 millones en ingresos, según los datos de consenso de analistas proporcionados por LSEG. AMC Networks informó EPS ajustado de 69 centavos en $ 600 millones en ingresos.

«Estamos ejecutando nuestro plan estratégico claro centrado en la programación, las asociaciones y la rentabilidad», dijo el CEO Kristin Dolan en una carta a los accionistas. «Seguimos comprometidos con la entrega de series y películas de alta calidad y distintivas a nuestros fanáticos comprometidos en todas las plataformas, incluida la mejor colección de servicios de transmisión específicos en el mundo. En el segundo trimestre, vimos acelerar el crecimiento de los ingresos de transmisión, la fortaleza de las licencias de contenido y la generación continua de flujo de cajero libre.

