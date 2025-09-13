‘Ambos lados lo hacen ahora’

Bill Maher Centró la conversación en el episodio del viernes de «Real Time» sobre el asesinato de activista conservador Charlie KirkAbordar el tema en su monólogo y discutir las consecuencias con sus invitados, el fundador de Daily Wire Ben Shapiro y el escritor del Atlántico Tim Alberta.

«Es una semana muy fea en Estados Unidos con violencia de todo tipo: violencia política, violencia regular, mucha gente hablando de una guerra civil. Y luego hoy en el Congreso, porque Charlie Kirk fue asesinado, [Colorado Representative] Lauren Boebert se levantó y dijo: «Necesitamos orar». Entonces comenzaron a tener una oración silenciosa. Y luego comenzó a gritar: ‘¡No! Las oraciones silenciosas obtienen resultados silenciosos. Como si rezar en voz alta obtenga grandes resultados «, Maher comenzó en su monólogo.» Entonces los demócratas comenzaron a gritarle que había un tiroteo en la escuela en su estado. Te digo, hasta ahora, la Guerra Civil no es muy civil ”.

Maher luego asomó los comentarios del presidente Trump sobre el acalorado entorno político que quedó a raíz de la muerte de Kirk.

«Hoy, le preguntaron al presidente:» ¿Qué vas a hacer para unir al país? » Y él dijo: «Sé que esto me va a meter en problemas, pero no podría importarme» Maher continuó, dando risa. «Es un tipo diferente de gato. Su mensaje es: ‘Deja que la curación se detenga'».

Más adelante en el episodio, Maher dio la bienvenida a Shapiro y Alberta para una conversación de mesa redonda. Shapiro comenzó la charla diciendo que una encuesta mostró que «solo el 57% de la Generación Z dice que no hay excusa para la violencia en respuesta al habla».

«Hay al menos un 42% que creen que hay algunas veces que la violencia debería ser una respuesta al discurso, lo cual es profundamente aterrador», dijo Shapiro. «Nunca, honesto con Dios, pensé que íbamos a llegar a este punto. Incluso el asesinato de figuras políticas no es lo mismo que solo recibir un disparo en la garganta por el crimen de debatir temas en la plaza pública. Y pensé mal».

Alberta, quien se describió a sí mismo como un «compañero de combate desde la distancia» a Kirk, agregó que «la respuesta a esto no ha sido conmoción y horror y una reversión de la línea de tendencia en estas encuestas. En todo caso, parece que, particularmente, al punto de Ben entre los votantes más jóvenes, que esto se está volviendo adecuado y se vuelve aceptable».

«La única forma en que esto comienza a mejorar es si ambas partes admiten: ‘Está bien, no tengamos este debate sobre quién lo inició. No debatemos sobre quién es peor porque, claramente, ambas partes lo hacen ahora’. Y el derecho también lo ha hecho.

Maher y Shapiro disputaron informes sobre la ideología política del presunto tirador, quien fue puesto bajo custodia de políticas el viernes e identificados como Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah.

«Sabemos que este niño era de la izquierda política», comenzó Shapiro, citando informes de The Guardian y Tablet Magazine.

«Son dos días fuera. No sabemos mierda. Internet está invicto para que se equivocara para empezar», respondió Maher.

Kirk había aparecido en Maher’s Podcast Club Random en abril.

Kirk, de 31 años, que se convirtió en un aliado de Trump como cofundador de la organización sin fines de lucro Turning Point USA, que abogó por movilizar la votación juvenil por él, fue filmado el miércoles por la tarde durante un evento de debate que fue el anfitrión de la Universidad de Utah Valley. Kirk fue llevado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Después de una extensa cacería humana, Trump apareció en Fox News el viernes por la mañana para anunciar que un sospechoso en el tiroteo de Kirk había sido tomado bajo custodia policial.

Junto con Alberta y Shapiro, los invitados en el episodio del viernes de «Real Time» de HBO incluyeron a Charlie Sheen.