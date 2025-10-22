Ambos han perdido a su entrenador, Tailandia ya tiene sustituto pero el PSSI sigue siendo una incógnita

VIVA – La Federación de Fútbol de Tailandia (FAT) actuó rápidamente después de despedir a Masatada Ishii. Designaron oficialmente a Anthony Hudson como entrenador interino equipo nacional Tailandia el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Poco después, la Federación Tailandesa nombró oficialmente a Anthony Hudson como entrenador interino de la selección nacional.



Este paso coloca a Tailandia un paso por delante de Indonesia, que hasta ahora no ha dado señales de seleccionar un sustituto. Patricio Kluivert.

El nombramiento de Hudson fue confirmado a través de una carga del ASEAN United FC. “Anthony Hudson ha sido nombrado entrenador interino equipo nacional tailandés«, escribió el comunicado oficial de la cuenta.

Lea también: Kluivert observa a los niños jugar en Barcelona, ​​¿han dejado la selección de Indonesia?



Hudson no es ajeno al fútbol en White Elephant Country. El hombre de Seattle, Estados Unidos, se ha desempeñado como Director Técnico de FAT desde junio de 2025. Ahora, se confía en él para liderar directamente el equipo senior tailandés por el momento.

Aunque sólo tiene 44 años, no se puede subestimar la experiencia de Hudson. Ha dirigido la selección nacional de Bahréin, Nueva Zelanda y el gran club tailandés, BG Pathum United.

Lea también: Lille está bendecido con la llegada de Calvin Verdonk, las camisetas del club están agotadas



La decisión de FAT de nombrar a Hudson se considera una solución rápida y lógica mientras se espera un entrenador permanente para un proyecto a largo plazo.

Ishii expulsado por no estar de acuerdo con la Federación

El día anterior, FAT finalizó oficialmente su colaboración con Masatada Ishii. La federación considera que el estilo y la filosofía de entrenamiento del ex entrenador del Kashima Antlers ya no están en línea con la dirección de desarrollo de la selección nacional.

«La FAT anunció que se había separado del entrenador del equipo nacional tailandés, Masatada Ishii, después de evaluar que su orientación laboral y su estilo de entrenamiento ya no estaban en línea con los planes de la federación», escribió la FAT en un comunicado.

Durante sus dos años como entrenador, Ishii ganó el título de la Copa del Rey de 2024 y llevó a Tailandia al subcampeonato de la Copa AFF de 2024. Sin embargo, el fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026 significó que no se pudo salvar su puesto.

Ahora, en manos de Hudson recae una gran carga para mantener la estabilidad del equipo y preparar a Tailandia para los próximos partidos internacionales.

A diferencia del FAT, el PSSI no ha dado pasos concretos sobre quién sustituirá a Patrick Kluivert. De hecho, el PSSI decidió oficialmente cooperar con Kluivert el 16 de octubre de 2025. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una agenda oficial de la federación sobre la reunión para determinar el nuevo entrenador. Selección Nacional de Indonesia.

Sumardji, miembro del PSSI Exco, enfatizó que no se había recibido ninguna invitación a la reunión. «No ha habido ninguna invitación (para la reunión del PSSI Exco)», dijo Sumardji, cuando fue contactado por periodistas.