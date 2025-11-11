Ambiente bullicioso cuando Ariel Noah canta Half of Me frente a miembros de la RPD

Jacarta – El órgano legislativo de la RPD de RI (Baleg) celebró una audiencia con varios representantes de músicos el martes 11 de noviembre de 2025.

La atmósfera cercana se derritió repentinamente cuando Nazril Irham o Ariel NOAH Se le pidió cantar una canción cuando esté presente para representar a Vibration Suara Indonesia (VISI) en la discusión sobre la armonización del proyecto de ley (Factura) Derechos de autor.

La solicitud provino del presidente. RPD Baleg RI, Bob Hasan. Le pidió a Ariel que cantar para hacer el ambiente más relajado.

«Señor.

Ariel se rió en respuesta a esta petición. Bromeó diciendo que hacía mucho tiempo que no cantaba.

«He tenido bastantes vacaciones durante dos años sin cantar. En realidad, es mejor, Mas Once, pero está bien, tal vez todavía quede un poco de habilidad», dijo.

Luego cantó un fragmento de la canción «Separuh Aku». «Escuchen mi voz, esta voz interior dice su nombre, porque la mitad de mí, ustedes», cantó Ariel frente a los miembros del consejo, lo que fue recibido con fuertes aplausos de los participantes de la reunión.

Bob Hasan explicó que esta reunión se celebró con el objetivo de brindar una protección más óptima a los creadores, titulares de derechos de autor y propietarios de derechos afines.

Entonces, el proyecto de ley de derechos de autor debe poder adaptar las regulaciones a la era de una digitalización y una transformación tecnológica muy rápidas.

Bob añadió que Baleg quería explorar los detalles del sistema de gestión colectiva.

«Para la recaudación y distribución de regalías, así como para el capital y una gobernanza de supervisión eficaz para esta institución», dijo Bob.