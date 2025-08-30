Ambiciones monstruosas de Guillermo del Toro

Más de una vez, los personajes indignados acusan al médico loco de ser el verdadero «monstruo» en Guillermo del Toro‘s «Frankenstein» – No debe confundirse con el» Frankenstein «de Mary Shelley, a pesar de que esta última adaptación está más cerca de las intenciones del autor que cualquier versión anterior puesta en la pantalla.

¿Qué es un director de cine, si no un hombre que interpreta a Dios, y que entre ese círculo identifica más con monstruos que el Sr. Del Toro, el visionario director mexicano que comenzó su carrera con «Cronos» (un cuento de hadas oscuro adjacente «Frankenstein») y se ganó un Oscar por el respeto que pagó afueras en «la forma del agua»?

Por desgracia, ese mismo enfoque empático se siente menos revolucionario en «Frankenstein», ya que la mayoría de las versiones de la historia de Shelley se sienten para el bruto, en oposición a su creador (interpretado menos como un científico que un artista torturado de un Oscar Isaac de pelo largo). Boris Karloff lo encarnó como una figura trágica, agachada por el lago con la niña, ingenua al peligro que representa para los demás. Ahora tenemos Jacob ElordiParece un deportista emo o un soldado herido, lo cual es en parte cierto, ya que ha sido reconstruido de los cadáveres de varios.

Como Del Toro lo ve, la lamentable creación de Frankenstein ha sido maldecida con la vida, no puede ser asesinado (incluso las balas no lo detienen) y deben enfrentar la misma crisis existencial que nos enfrenta a todos. Nadie pide nacer, pero una vez empujado al mundo, cada uno debemos encontrar nuestro propósito. Los primeros volúmenes de «Frankenstein» presentaron una cita de «Paradise Lost» de John Milton: «¿Te pidí, fabricante, de mi arcilla / para moldearme hombre?» En esta versión, el viejo ciego (David Bradley) alienta a su visitante intelectualmente curioso a buscar sabiduría de ese mismo tomo.

En principio, Del Toro ha vuelto al libro para su obra de dos horas y media, que cuesta más que «Titanic» y todavía parece que estaba hecho para la televisión (por mucho que eso me diga). Técnicamente, «Frankenstein» fue hecho para Netflix, y aunque el streamer le dará cualquier ejecución teatral, está obligado contractualmente a honrar, los efectos visuales no se presentaron para el consumo de la pantalla grande. El puntaje barroco de Alexandre Desplat, por otro lado, lo compensa en grandeza.

Tenga la seguridad de que Del Toro sigue siendo un maestro cinematográfico, y cada disfraz, set y apoyo fue diseñado con una imaginación formidable y una atención desalentadora al detalle. Pero esos elementos pueden ser más adecuados para el consumo a través del voluminoso libro de la mesa de café Netflix, sin duda, se lanzará para su impulso de premios, a diferencia de la presentación de Fisheye que ofrece las cámaras de gran formato de DP Dan Laustsen. Por cuanto a la película, toda la película se siente como si estuviéramos viendo a través de una mirilla. Curiosamente, las lentes de gran angular de Laustsen hacen que «Frankenstein» se sienta más pequeño, cuando el punto era posiblemente exprimir más imagen en cada cuadro.

Del Toro una vez entretuvo la noción de dividir la historia en dos películas, cada una contada desde una perspectiva diferente, primero en Frankenstein, seguida de la versión revisionista de su creación, pero finalmente decidió presentarlas uno tras otro. Esta transferencia de película a mitad de la película diluye la conmoción de cómo articulada el miserable demuestra en la narración de Del Toro (la criatura apenas podía hablar en la película Universal Monster original de James Whale).

De acuerdo con la novela epistolar de Shelley, la película se abre en el Ártico, con un barco atrapado en hielo. Una figura monstruosa pasa por trineo, aunque su silueta desafía lo que el público seguramente sostiene en sus cabezas. Esta forma de tirar aparece envuelta en trapos, ocultando su rostro hasta mucho más tarde en la película, ya que se abre paso en la búsqueda del Dr. Frankenstein, el hombre que lo hizo realidad, pero no consideró lo que viene a continuación.

Uno se pregunta, ¿es algo bueno para la fidelidad a Shelley? ¿Y es eso incluso lo que el público quiere del director de «Laberinto de Pan», que trae todas las fortalezas y debilidades de su arte al proyecto que presumiblemente se puso en esta tierra? Donde la película de 1931 corrió 71 minutos, Del Toro toma más del doble de ese tiempo.

El hombre tiene una mente brillante cuando se trata de identificar los temas más profundos que quiere explorar, pero a veces pueden sentirse simplistas cuando se presentan en sus películas. A diferencia de «Pinocho», que se ocupó de ideas similares del hombre que crea vida sin la participación de la mujer (o cualquier cosa que se acerca a la conexión humana), más largo no significa necesariamente más profundo. Una vez más, Del Toro muestra una actitud inquebrantable hacia la violencia, empujando nuestras caras con los escala y las sierras óseas (el sonido en realidad puede ser más traumático). Pero está extrañamente atrofiado cuando se trata de la representación de la sexualidad.

Eso demuestra inadvertidamente cómico en una escena en la que Isaac, cuando Victor Frankenstein, se sienta en la bañera, se disparó desde el mismo ángulo que Del Toro presentó a Bradley Cooper bañando en «Nightmare Alley». Las burbujas oscurecen los bits importantes. Luego, el médico se levanta, y también podemos estar viendo «Austin Powers», ya que Del Toro bloquea la escena utilizando objetos aleatorios para bloquear sus genitales.

¿Por qué Del Toro es tan tímido sobre la desnudez en una película donde el mismo personaje, el Dr. Frankenstein, se muestra gráficamente cortando gráficamente en los cadáveres unos minutos más tarde? Lo mismo se aplica a su homúnculo Studly, envuelto en un taparrabos que efectivamente desexualiza la figura similar a la estatua (que de otro modo podría ser la versión más sexy que hemos visto desde la «carne para Frankenstein» de Andy Warhol).

¿El «monstruo» sigue siendo aterrador si no representa una amenaza sexual? ¿Y cuál es la atracción abstracta, la futura cuñada Elizabeth (Mia Goth) siente hacia él, si la lujuria está fuera de la mesa? Estas no parecen ser preguntas que Del Toro haya considerado, mientras que otros, incluidas las preocupaciones centrales de Shelley en torno a la «ambición» científica, su palabra para la experimentación sin control que lleva al hombre a interpretar a Dios, parece de relativamente poco interés.

Tal vez siente que la advertencia del «Parque Jurassic» (que solo porque el hombre no puede significar que debería) se ha diseccionado lo suficiente en otras películas de terror. ¿Por qué resucitar eso aquí, cuando Del Toro puede explorar diferentes reinos de la psicología, como las cicatrices que los padres dejan a sus hijos y la forma en que se visitan esas heridas en las generaciones futuras?

El personaje más villano de la película no es ni Frankenstein ni su creación, sino el padre dominante de Víctor, Leopold (Charles Dance). Lauren Collins interpreta a su madre más comprensiva, Claire, cuya desaparición prematura, dar a luz a su hermano, William (Felix Kammerer), puede haber inspirado los experimentos de Young Victor al conquistar la muerte. Nadie lanza un funeral más elegante que Del Toro, en la medida en que la vista de la cara de Claire en el ataúd se convierte en la visual más impactante en una película con innumerables para elegir.

Mientras tanto, su devastado hijo pequeño (Christian Convery) se encuentra como un futuro asesino en serie, que finalmente consiguió un patrón para sus esquemas en Harlander de Christoph Waltz, un personaje que sale precisamente en el momento en que su cerebro podría haber sido útil. Es él quien encuentra la torre de agua abandonada que sirve como el laboratorio de Frankenstein (modelado después de una estructura victoriana similar en New Romney, Kent, pero hizo que pareciera aún más digna de Mordor). Aunque los interiores son impresionantes, pueden ser demasiado, hasta el punto de distracción.

Los exteriores son poco convincentes, lo que socava la ilusión que Del Toro está tratando de lograr, de modo que una escena con CG Wolves parece demasiado falsa para ser molesto. «Frankenstein» da un giro hacia el profundo a mitad de camino, cuando Elordi irrumpe en el barco y asume la narración en beneficio del capitán escandinavo (Lars Mikkelsen). Se mueve escucharlo contar cómo escapó de su torre ardiente, retorciéndose libres de sus cadenas, un esclavo elevado al superhéroe de Marvel.

Desde el principio, la criatura muestra una fuerza extraordinaria y el poder de resistir los disparos, y sin embargo, esas mismas cualidades lo hacen sentir más como Wolverine que un monstruo para los ojos modernos. Dos siglos después de que Shelley encontró una cura ficticia para la mortalidad, la especie no parece más cercana a revertir la muerte. El Dr. Frankenstein no grita: «¡Está vivo! … ¡Ahora sé lo que se siente ser Dios!» en el revelador de Del Toro. En cambio, obtenemos personajes que advierten: «Solo los monstruos interpretan a Dios», y una criatura que anhela la compañía, enfrentada con la imposible tarea de vivir.