Ambición de clubes de personas ricas indonesias recluta AC Milan Striker

VIVA – Como Según se informa, todavía optimista de que puede obtener una firma Álvaro MorataAunque hasta el miércoles (hoy), el proceso de mover el delantero aún no se ha completado. Esa creencia permanece, pero Como insiste en que no cumplirá con la solicitud Galatasaray quienes desean una compensación de 3 millones de euros para liberar a Morata.

En la actualidad, CEO AC Milán Giorgio Furlani sigue siendo la parte manejando directamente las negociaciones. Se dice que Milán está tratando de liberar a Morata de su contrato en Galatasaray y ha ofrecido garantías a Como.

Hasta ahora, Como y Milán han llegado a un acuerdo sobre la tarifa de transferencia, que se estima en € 10 millones.

La semana pasada, el presidente Como, Mirwan Suwarso, confirmó que su partido había completado todas las etapas de negociaciones con Milán.

Sin embargo, los obstáculos provenían de Galatasaray que insistió en pedir una compensación para terminar el período de préstamo del delantero.

Aun así, Como todavía convirtió a Morata en el objetivo principal en el mercado de transferencias este verano.

A lo largo de la temporada 2024/25, Álvaro Morata pareció defender a Galatasaray en el evento turco Super Lig. Grabó seis goles y una asistencia, antes de entonces regresar a Milán que lo prestó.

El español también tuvo la oportunidad de fortalecer el AC Milan en varios partidos de la Serie A. Uno de ellos fue anotando el gol de apertura en la victoria sobre Empoli en el San Siro el 30 de noviembre de 2024, así como el gol ganador contra Cagliari el 11 de enero de 2025.