Ambición de Alex Márquez y Fermin Aldeguer apoderarse de doble podio

VIVA – Bk8 Gresini Racing Motogp De vuelta en el centro de atención en el evento MotoGP Austria 2025. Dos de sus corredores, Alex Márquez Y Fermin AldegerApareciendo prometiendo en la sesión de carrera de sprint celebrada en Red Bull Ring, sábado 16 de agosto de 2025

Alex Márquez terminó con éxito en segundo lugar, mientras que Fermin Aldeguer aseguró la sexta posición. Este resultado no es solo puntos adicionales, sino también un capital importante para mantener una competencia feroz en la clasificación de MotoGP 2025.

El brillante desempeño de los dos corredores de Gresini no puede separarse de la cuidadosa preparación del equipo. Su Ducati DesMosedici GP24 se establece perfectamente, lo que hace que Alex y Fermin parezcan seguros y cómodos en la pista.

Gracias al pleno apoyo del petróleo federal, Gresini Racing mostró la verdadera fuerza esta temporada. Alex, quien ahora está en la clasificación de segundo lugar con 270 puntos, está más decidido a convertirse en un candidato campeón mundial. Mientras Fermin continúa demostrándose como un talento joven peligroso, ahora ocupa el décimo lugar con 101 puntos.

Alex Márquez, quien descendió con el número 73, admitió que hubo un pequeño arrepentimiento durante un duelo con su hermano, Marc Márquez.

«Es una pena cometer un error al dejar la segunda curva. Hasta entonces, hicimos un buen trabajo para mantener a Marc atrás. Podría tener algo más en la segunda parte de la carrera y será difícil ganar, pero estos son nueve puntos importantes para nosotros», dijo Alex.

Alex también aludió a la oración de vuelta larga que viviría en la próxima carrera. «Puede tener un impacto en la clasificación, por lo que tenemos que trabajar aún más duro», agregó.

Mientras tanto, Fermin Aldeguer también está satisfecho con su desempeño en Austria. Comenzar menos ideal hace que tenga que luchar duro, pero el resultado final es bastante satisfactorio.

«Al ver nuestro comienzo, nos sometimos a una muy buena carrera. La sexta posición en las calificaciones y sprints es bastante satisfactorio, y mañana lo intentaremos mejor. Tenemos la velocidad de vernos bien, y si podemos evitar un comienzo menos ideal, el podio puede ser un objetivo realista», dijo Fermin lleno de optimismo.

La carrera de sprint en el Red Bull Ring es una prueba de cómo las carreras de Gresini sólidas esta temporada. Alex terminó segundo, Fermin es sexto y ambos traen puntos importantes a casa. Este punto adicional es una competencia cada vez más endureciente en la segunda mitad de la temporada.

Con una actuación estable, Alex ahora es más firme en la carrera por el título mundial. Mientras Fermin continúa construyendo una reputación como un recién llegado que está listo para sacudir MotoGP.

La fuerza del equipo de Gresini no puede subestimarse. Una preparación técnica madura, además de una química sólida entre los pasajeros y la mecánica, hace que Ducati desmosedici GP24 parezca competitivo.

Ahora, todos los ojos están en la carrera principal el domingo (8/17/2025). Alex Márquez y Fermin Aldeguer están listos para buscar podios dobles, algo que puede ser una gran sorpresa en el MotoGP 2025 austriaco.