Amber Heard habla del caso Johnny Depp y silenciar a las mujeres en Sundance Doc

Ámbar oído hace una aparición inesperada en un nuevo y oportuno documental que se estrenará en el Festival de Cine de Sundance sobre hombres acusados ​​que utilizan demandas por difamación como arma para silenciar a las mujeres que hablan sobre el abuso.

“Silenced”, presentada en la categoría de cine mundial en el festival anual, fue presentada el sábado por la tarde por la directora Selina Miles y la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson. La película sigue a numerosas mujeres, entre ellas una periodista, que se ven obstaculizadas en su búsqueda de justicia gracias a demandas por difamación de nueve cifras.

Robinson ayudó a Heard en su participación en la demanda de 2018 presentada por el exmarido de Heard. Johnny Deppcontra el periódico británico The Sun. El periódico publicó un artículo criticando el casting de Depp para la franquicia cinematográfica «Animales Fantásticos» de Warner Bros., citando acusaciones de violencia doméstica presentadas por Heard. Depp demandó al periódico por difamación y Heard fue crucial para la defensa de la publicación.

Heard aceptó presentarse a una entrevista en “Silenced”, la primera película en la que aparece desde “Aquaman and the Lost Kingdom” de 2023. La actriz fue clara sobre sus motivos para sumarse a la producción.

«Esto no se trata de mí. He perdido mi capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contar mi historia. De hecho, no quiero usar más mi voz. Ese es el problema», dijo Heard sin rodeos, sentado para una charla confesional con Miles.

A Heard se unen sujetos que incluyen: Brittany Higgins, una empleada política que presentó una acusación de violación contra un superior en el parlamento australiano; Catalina Ruiz-Navarro, editora de la revista latinoamericana Volcánica, quien fue demandada por el director Ciro Guerra luego de publicar en serie acusaciones de mala conducta en su contra; y Sibongile Ndashe, abogada de derechos humanos.

Hablando en el Variedad Studio presentado por Audible en Sundance, Robinson advirtió sobre el “efecto paralizador” que las demandas por difamación han tenido sobre la capacidad de las mujeres para presentarse, y mucho menos tener su día en los tribunales.

«En el mundo post-#MeToo, vimos a mujeres romper el silencio cultural, hablando públicamente sobre la violencia de género. Lo que luego vimos es a su presunto autor presentando una demanda por difamación diciendo: ‘Esto no es cierto, es difamatorio y te voy a demandar por mucho dinero'», dijo Robison.

La abogada dijo que ha aconsejado a muchos clientes que «pueden demandarte, pero luego tienes que demostrarlo ante el tribunal. Pero hacerlo es muy costoso y lleva a la bancarrota a la mayoría de las mujeres. La pregunta que hago en esta película es: ‘¿Qué significa la libertad de expresión si no puedes permitirte el lujo de defenderla?'»

Heard dijo que su participación en el caso Depp v. The Sun fue un callejón sin salida.

«El resultado de ese juicio dependía de mi participación, y yo dependía del resultado de ese juicio. Cuando conocí por primera vez [Robinson]Inmediatamente tuve la sensación de que ella tenía una visión más amplia. Lo que me ha pasado es una versión amplificada de lo que viven muchas mujeres”, dijo Heard.

Durante el juicio de The Sun, la película muestra a Heard como objeto de desprecio público. Los fanáticos de Depp, varios vestidos como el capitán Jack Sparrow de “Piratas del Caribe” de Disney, lanzaron groserías y arrojaron basura a Heard cuando entraba y salía de la corte todos los días.

“Recuerdo que al cierre del juicio surgió la idea de que podía decirle algo a la prensa. [Robinson] Me preguntó si estaba seguro de eso. [I thought]»Si me arrojan cosas, esto hará que este punto sea más obvio». No entendía que las cosas pudieran ser mucho peores para mí como mujer al usar mi voz”, continuó.

Heard, que pasó a dedicarse al teatro, terminó con una nota esperanzadora.

«Me da fuerza ver a otras personas emprender la lucha. Mujeres lo suficientemente valientes como para abordar el desequilibrio de poder. Ver el rostro de mi hija a medida que crece y lentamente comienza a caminar hacia este mundo… Creo que puede ser mejor».

“Silenciado” actualmente busca distribución.