Amazon Web Services estrena servicio de ofertas en tiempo real

Amazon continúa trabajando para dominar el mundo de la publicidad de nuevas tecnologías.

la empresa Servicios web de Amazon lanzará un servicio de ofertas en tiempo real para compradores y vendedores de publicidad llamado AWS RTB Fabric, con el objetivo de ayudar a los especialistas en marketing y medios de comunicación a comprar y vender inventario comercial digital a través de subastas de fracciones de segundo. El debut destaca la creciente importancia de la llamada publicidad «programática», o inventario comercial digital que se compra mediante algoritmos que ayudan a buscar consumidores particulares según la región geográfica o el interés potencial en un producto o servicio en particular, entre otros factores.

Amazon Web Services espera atraer empresas que tal vez no hubieran podido afrontar el costo de ejecutar aplicaciones de licitación en tiempo real o el procesamiento de datos necesarios para hacerlo realidad.

El nuevo producto de AWS proporcionará ahorros notables y menos obstáculos, señala Stephanie Layser, directora global de soluciones de tecnología publicitaria de AWS.

Citando datos, Amazon Web Services proyecta que el publicidad programática El mercado podría alcanzar los 2,75 billones de dólares en 2030, gracias al mayor uso móvil y digital.

En los últimos meses, muchas empresas han cerrado alianzas que involucran sus plataformas del lado de la demanda. Amazon ha conseguido alianzas con con netflix, disney y SiriusXM. La esperanza es que brindar a los especialistas en marketing la oportunidad de comprar un conjunto más amplio de inventario programático desde un solo lugar pueda reducir la cantidad de comerciales que muestran al mismo consumidor y mejorar la efectividad de los comerciales al distribuirlos con más precisión.

Las ofertas en tiempo real implican el uso de subastas de fracciones de segundo que ayudan a procesar millones de solicitudes de inventario de los anunciantes y ayudan a los especialistas en marketing a presentar sus mensajes a una audiencia mejor definida sin sobreexponer a esos consumidores a los mismos comerciales una y otra vez, un desafío que solo ha aumentado a medida que más personas migran al streaming.