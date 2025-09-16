Amazon trae transmisión al torneo de golf Masters

Video de Amazon Prime está dando un swing diferente en un deporte que depende exactamente de ese tipo de cosas,

El gigante de la transmisión dijo que se unirá CBS Deportes y ESPN Como emisora ​​estadounidense del torneo Masters, administrado por el Augusta National Golf Club, llevando ese evento de primer nivel a la distribución de banda ancha por primera vez. Amazon mostrará dos horas adicionales de cobertura de primera y segunda ronda, comenzando con el torneo 2026.

Los Masters transmitirán en vivo en un video privilegiado de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. del 9 de abril y 10 de abril, conduciendo en ambos días a la cobertura regular de la tarde y la noche de ESPN. CBS se transmitirá a los Masters en vivo de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. del 11 de abril y 12 de abril, precedido cada día transmitiendo cobertura en Paramount+ de 12:00 a 2 p.m.

«Es un honor para todos nosotros en Amazon para convertirnos en un socio de transmisión del torneo Masters y proporcionar a los fanáticos horas adicionales de cobertura en vivo de este atesorado evento», dijo Jay Marine, jefe de videos primarios de EE. UU. Y deportes globales, en una declaración preparada. «Estamos humillados y orgullosos de comenzar nuestra relación con el Augusta National Golf Club, y no podemos esperar para comenzar».

Amazon ha hecho avances notables en los deportes de televisión en los últimos años, ganando derechos exclusivos a «Jueves por la noche de fútbol» y adquiriendo los derechos de la NBA y NASCAR. El Masters se ha asociado durante años con TV lineal, con CBS televisándolo cada año, pero una vez desde 1956. ESPN ha disfrutado de los derechos desde que los ganó en 2008, luego de un período cuando el torneo se mostró en EE. UU.

Como muestra este nuevo acuerdo, tales alianzas están hechas para evolucionar.