Amazon recorta 14.000 puestos de trabajo corporativos a medida que se acelera el gasto en IA







Amazon recortará alrededor de 14.000 puestos de trabajo corporativos a medida que el gigante minorista en línea aumente su gasto en inteligencia artificial.

«Las reducciones que compartimos hoy son una continuación de este trabajo para fortalecernos aún más reduciendo aún más la burocracia, eliminando capas y cambiando recursos para garantizar que estamos invirtiendo en nuestras mayores apuestas y en lo que más importa para las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes», Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología en Amazonas dijo en un mensaje a los empleados el martes.

En la carta se incluía un memorando dirigido al personal de Amazon el año pasado por parte del director ejecutivo Andy Jassy.

Los equipos e individuos afectados por los recortes de empleo serán notificados el martes.

