Amazon promocionará un nuevo enfoque para ayudar a los anunciantes a llegar a los espectadores en vivo

Amazon cree que puede hacer más por los anunciantes de televisión que la televisión tradicional.

El gigante digital se está preparando para reunirse con los especialistas en marketing durante el Consumer Electronics Show anual, que comienza el martes. Y cuando la compañía lo haga, los ejecutivos planean promocionar no sólo su capacidad para ayudar a vender bienes y servicios a través de su gran portal de comercio electrónico, sino también ganar un alcance significativo entre los consumidores, gracias a su contenido en streaming y a una creciente serie de alianzas programáticas que ha logrado con sus rivales. incluyendo Disney, Roku y Netflix, entre otros.

«En algún nivel, uno quiere ser la ‘tienda de todo’ para publicidad», dice Alan Mossvicepresidente de ventas globales de Anuncios de Amazondurante una entrevista reciente.

La voluntad de Moss de adelantar los planes de Amazon para CES sugiere que la compañía continúa confiando en su capacidad para atraer nuevo apoyo de Madison Avenue a medida que la mayoría de las compañías de video avanzan en las negociaciones antes del «por adelantado» el mercado de ventas anual durante el cual se vende la mayor parte del inventario de anuncios de televisión. “Nos expandiremos más allá de los canales tradicionales y atraeremos a más anunciantes, especialmente a los no endémicos, a nuestro redil”, afirma.

Cuando se le pregunta de qué categorías de anunciantes necesita Amazon obtener más dólares, Moss responde: «La definición simple es: aquellos que no venden en Amazon».

Amazon parece dispuesta a poner más atención en su capacidad para conectar a los anunciantes con audiencias más amplias. la empresa tiene creó un conjunto envidiable de acuerdos DSP que puede ayudar a los anunciantes a llegar a usuarios de contenido vinculado a otras empresas, tanto de vídeo como de audio. La esperanza es que brindar a los especialistas en marketing la oportunidad de comprar un conjunto más amplio de inventario programático desde un solo lugar pueda reducir la cantidad de comerciales que muestran al mismo consumidor y mejorar la efectividad de los comerciales al distribuirlos con más precisión.

«Ahora podemos conectar a los anunciantes con el 90% de todos los hogares estadounidenses, lo que nos brinda un alcance amplio y determinista», afirma Moss.

La capacidad de Amazon para ampliar el alcance más allá de su propio contenido lo llevó a lanzar un nuevo “optimizador de eventos en vivo” que permite a los anunciantes programáticos conectarse con las audiencias durante momentos en vivo muy vistos. Estos se están convirtiendo rápidamente en oro para los incondicionales de Madison Avenue, que están lidiando con un número creciente de televidentes que miran programas en los momentos que ellos eligen, en una masa fragmentada a la que es más difícil llegar de manera eficiente. Una buena parte del contenido de Amazon se ve de manera tan desagregada, pero la compañía continúa invirtiendo millones en derechos deportivos. Después de ganar “Thursday Night Football”, Amazon ahora pasó a la NBA con un nuevo acuerdo de derechos.

Los rivales tienen sus propios eventos importantes para vender. Se espera que Disney utilice su transmisión programada del Super Bowl 2027 para promocionar una serie más amplia de eventos en vivo contra el cual espera vender paquetes publicitarios. NBCUniversal tiene un nuevo pacto de derechos con la Major League Baseball eso ayudará a extender su franquicia deportiva los domingos por la noche, así como una celebración más grande. atado a los 100th aniversario de su cadena de transmisión.

Amazon ha llamado la atención en los últimos meses entre los ejecutivos de ventas de muchos anunciantes tradicionales después de su uso de codos bruscos en el mercado de ventas del año pasado. Amazon optó por realizar una exhibición el año pasado en la primera noche de la “semana inicial” de mediados de mayo de la industria – un espacio que ha sido utilizado durante años por sus rivales NBCUniversal y Fox para eventos y reuniones con anunciantes y compradores.

La estrategia no pareció perjudicar los esfuerzos de ventas de Amazon. «Superamos nuestras propias expectativas en compromisos iniciales año tras año con anunciantes nuevos y existentes», dijo Amazon en un comunicado en agosto, señalando el interés en un nuevo pacto de derechos de la NBA y series que incluyen «Fallout» y «Beast Games».

Amazon también destacará nuevas capacidades impulsadas a través de AI One analiza la presencia de una marca en las propiedades de Amazon y luego «genera resúmenes creativos y guiones gráficos para campañas», dice Moss.

También hay un nuevo esfuerzo para combinar anuncios que generan conciencia y aquellos que ayudan a generar una venta, en un nuevo producto de “embudo completo” que se espera debute en el primer trimestre de 2026. Tal esfuerzo podría comenzar con “transmisión de TV y audio premium, luego refuerza el mensaje de la marca con visualización y video en línea en todo Amazon en la Internet abierta y completa la conversión, ya sea en un sitio de marca o con anuncios patrocinados”, explica Moss.

El panorama económico en los últimos meses ha sido confuso, con la preocupación de que los aranceles creen una especie de exceso en el sentimiento optimista. Los pronósticos recientes han pedido nuevos motivos de esperanza para 2026. WPP Media ha pedido que la inversión publicitaria global en 2026 aumente un 7,1%, en comparación con una estimación anterior del 6,1%. Uno de los factores citados es una serie de nuevos productos y servicios creados por la IA, lo que lleva a nuevas empresas que necesitan anunciarse.

«Hasta cierto punto, la incertidumbre es un poco la nueva normalidad», dice Moss, y agrega: «No importa el clima económico, los anunciantes se centran en utilizar la publicidad donde es más probable que logren los objetivos comerciales deseados, ya sea conciencia, consideración o diversión».