Amazon Prime Video France presenta 2026 pizarra de espectáculos, películas

Mientras que Amazon Prime Video France se mantendrá al día con estas populares franquicias de comedia como «Lol: Last One La risa», el streamer busca ir más allá de su base histórica de sesgo masculino para atraer a más mujeres y demostraciones más jóvenes con nuevos romances, así como adaptaciones de alto perfil de libros por autores como autores como Virginie Despentes y Joes Diacker.

Hablando con Variedad Antes de la presentación de la alineación en un evento elegante de París el jueves, Thomas Dubois, jefe de Francia y Japón en Amazon MGM Studios, desempaquetó los planes del streamer para probar cosas nuevas, así como equilibrar la comedia, el nuevo romance y el drama de prestigio.

«Realmente se trata de continuar fomentando a la talentosa familia de comedia que hemos construido y permitirles seguir empujando los límites», dijo Dubois, «y también de irrumpir en nuevos territorios y promover nuevas caras, ya sea delante o detrás de la cámara».

Prime Video estará «Doubling Down» en la serie, basándose en el éxito de «Culte», su exitoso programa inspirado en los eventos de la vida real detrás de la adaptación francesa de «Big Brother».

La plataforma está lanzando «Glam Squad», una serie de seis episodios de una idea original de Rebecca ZlotowskiEl cineasta cuya última película «Vie Privée» protagonizada por Jodie Foster World se estrenó en Cannes. Zlotowski coescribió la serie, y la codirigió con Agathe Riedinger, cuyo debut en el debut «Wild Diamond» compitió en Cannes el año pasado. «Glam Squad» presenta un elenco de «nuevas caras seleccionadas por Zlotowski», dijo Dubois, refiriéndose a Antonia Buresi, Lucie Goudeau, Natacha Krief y Arcadi Radef.

Zlotowski hizo anteriormente «Les Sauvages», una serie Canal+ que fue un éxito crítico y se mostró un talento emergente que se abrió paso, especialmente Dali Benssalah, Sofiane Zermani y Souheila Yacoub. «Glam Squad» sigue las emocionantes aventuras de cuatro jóvenes expertos en belleza con personalidades fuertes que trabajan estrechamente con las estrellas, desde la Semana de la Moda de París hasta el Festival de Cine de Cannes.

Prime Video también está desarrollando un par de proyectos originales basados ​​en las obras de autores aclamados: Joel DickerEl éxito de ventas «Un animal Sauvage» y «Les Jolies» de Virginie Despentes «. Este último se adaptará a una serie creada y coescrita por Clara Levy, cuyos créditos anteriores incluyen «Cine». El Moonshaker de Benjamin Elalouf («The Goldman Case») está produciendo con Babylone Hills.

Para atraer a las espectadoras, Prime Video France aprovechará la tendencia de los nuevos romances, siguiendo éxitos internacionales anteriores como la trilogía «Culpa Mia» y la serie alemana «Maxton Hall». Como se anunció anteriormente, el streamer está adaptando «conductores del campus», basado en la serie de cinco libros de CS Quill, que comenzará a filmar el próximo mes con un elenco dirigido por Carmen Kassovitz («The Walking Dead: Daryl Dixon») y Baptiste Masseline («Nudes», «Mixte»). Producido por un sello de Empreinte Digitale, «Campus Drivers» será dirigido a Tom Goris y Vianney Lebasque. DuBois dijo que «los conductores del campus» tendrán como objetivo aprovechar las comunidades masivas de los fanáticos en torno a estas novelas.

Otro nuevo proyecto de romance en la tubería es «Toi + Moi-Seuls Contrate Tous», una adaptación cinematográfica de «Toi + Moi» de Emma Green que comenzó a filmarse en agosto con actores prometedores, Vittoria de Savoia y Lucas Barski. Está producido por un sello de las películas de Tresor de Alain Attal («Beating Hearts»), y está dirigida por una directora primera vez, Manon Gaurin, «alineando con el objetivo de primer video de poner la atención sobre las mujeres detrás de la cámara, así como el talento joven», dijo DuBois.

Otra tendencia en la que se está sumergiendo el video principal es el género de la película de supervivencia. El banner ha encargado una nueva película titulada «Tempête», dirigida por Edouard Salier («Les Sentinelles») y puesta en el contexto de la enorme tormenta que golpeó a Francia en diciembre de 1999 y mató a docenas de personas. La historia gira en torno a Chloé, un adolescente visualmente acusado que se rebela contra su madre sobreprotectora y huye para asistir a una fiesta organizada por el corazón de la escuela secundaria, Erwan. Pero la fiesta se convierte en un desastre cuando la tormenta deja a Ewran y Chloé varados en la oscuridad. La película es producida por Screenline, la compañía Banijay dirigida por Alexia de Laroche-Joubert, y el atuendo Vodka & Caramel. El papel de Erwan es interpretado por Bach Buquen, un influencer con más de 10 millones de seguidores en Tiktok. «Es una gran estrella en las redes sociales», dijo DuBois. «Se ha hecho un nombre en menos de dos años, tanto en Francia como en el extranjero, todas las marcas están luchando por él y hemos identificado como un gran potencial».

Bach Buquen

El ejecutivo señaló que Prime Video ha estado trabajando con personas influyentes en varios formatos antes, en particular la película «McWalter», protagonizada por Mister V, que tiene 6.4 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

«Nos gusta conectar diferentes mundos juntos, trabajar con productores experimentados que son expertos en su campo y atraer caras y influencers frescos que tienen sus comunidades en las redes sociales», dijo Dubois.

Otra película en la lista de The Streamer es «Les Batards», la película de comedia del crimen de Mourad Winter ambientada en París de 1990, que gira en torno a un joven que descubre que tiene hermanos después de que su padre, un líder, recibe un disparo y se hace cargo del negocio familiar con ellos. La película está dirigida por Mourad Winter y producida por una etiqueta de Iconoclast. Florence Foresti interpreta a un proxeneta, junto con un elenco que también incluye a Kad Merad, Hakim Jemili, Laura Felpin y Benjamin Tranié.

Prime Video también continuará siendo un destino principal para las comedias, siguiendo su blockbuster de comedia «Lol: último riendo«Que se ha adaptado en más de 20 territorios, así como» clase de comedia «y» Liar’s Club «. El streamer dio a conocer el elenco de su spin -off «Lol en la vida de carrete«Que contará con seis concursantes famosos, incluida la cantante Clara Lucani y el actor Franck Dubosc, que estarán en el aeropuerto Charles de Gaulle cerca de París, donde interactuarán con personas anónimas que no conocen el juego y estarán llenos de cámaras ocultas.

También en el espacio de comedia sin guión, Prime Video mostró las primeras imágenes de «Tout Simplement Fan», una serie de seis partes que se reúne al Dup Eric Judor y Ramzy Bedia. El formato original brinda a los fanáticos invitándolos en el set de lo que creen que es una serie «Zorro» de Judor y Bedia en España durante una semana. El espectáculo híbrido, que teje en cierta ficción, atrajo a un elenco fuerte que incluyó a Laurent Lafitte, Niels Schneider, Jean-Pascal Zadi y Melha bedi. DuBois dijo que el nivel de la ambición de Prime Video de elenco de entregar premium sin guión que se destaque de lo que está haciendo Linear TV.

Hablando de talento con muchos seguidores entre el público joven, Prime Video ha ordenado a «Paul», una nueva serie dirigida y protagonizada por Paul Mirabel como él mismo. La historia ficticia ve a Paul Mirabel luchando con una falta de inspiración seis semanas antes de subir al escenario para su próximo espectáculo de un solo hombre. «Para redescubrirlo, decide embarcarse en algunas experiencias bastante inusuales que lo llevan por un camino que nunca esperó. Es hilarante, pero también conmovedor», dijo DuBois. Producido por una etiqueta de Iconoclast, «Paul» fue coescrita por Mourad Winter, Paul Mirabel, Yoann Gromb y Nathanael Munnich.

En el frente de la adquisición, Prime Video presentó la recogida de «Tale of Two Cities», una nueva adaptación de cuatro partes del clásico literario de Charles Dickens, protagonizado por Kit Harington, François Civil y Mirren Mack.