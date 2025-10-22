Amazon Prime Video Black Friday Transmisión de juegos de la NFL en todo el mundo de forma gratuita

Amazon está tomando su post-Acción de Gracias NFL juego este año en Prime Video para una audiencia global, y el enfrentamiento en el campo de juego estará disponible para transmitir de forma gratuita.

El gigante del comercio electrónico anunció una extensión de su acuerdo con la Liga Nacional de Fútbol Americano que permitirá a Prime Video transmitir el partido de fútbol del Black Friday del 28 de noviembre entre los Philadelphia Eagles y los Chicago Bears a una audiencia mundial, que comenzará a las 3 p.m., hora del Este.

El juego será el primer evento de la NFL que se presentará fuera de EE. UU. en Prime Video, que está disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Pero hay algunos apagones: el juego no estará disponible en Canadá ni en algunos otros países, según Amazon. El juego también estará disponible en dispositivos móviles en los EE. UU. con una suscripción a NFL+ y fuera de los EE. UU. a través de NFL Game Pass de DAZN, el socio de transmisión internacional de la liga.

El juego Bears-Eagles Black Friday es parte de un bloque de 12 horas de programación deportiva el 28 de noviembre que se transmitirá a nivel mundial en Prime Video, sin necesidad de suscripción ni membresía Prime. En EE. UU., Amazon también transmitió de forma gratuita los juegos de la NFL posteriores al Día de Acción de Gracias en 2024 y 2023.

El juego contará con opciones de idiomas adicionales que incluyen español, francés y portugués. Además, varias funciones avanzadas para la cobertura de la NFL de Prime Video en los EE. UU. también estarán disponibles en ubicaciones seleccionadas en todo el mundo, incluido Rapid Recap, video de alta definición HDR y estadísticas de próxima generación con tecnología de AWS.

«Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la NFL y presentar el Black Friday Football a los millones de fanáticos a los que servimos en todo el mundo», dijo en un comunicado Jay Marine, director de Prime Video US, deportes globales. “El Black Friday se está convirtiendo en una de las mejores festividades deportivas del año, y este juego imperdible entre los Eagles campeones del Super Bowl y los Bears, en una de las atmósferas deportivas más cargadas de los estadios, se encuentra en el centro de un gran día para todos nosotros en Amazon”.

Hans Schroeder, vicepresidente ejecutivo de distribución de medios de la NFL, agregó: «Estamos emocionados de trabajar con nuestros socios en Prime Video para llevar el juego de fútbol del Black Friday de este año a una audiencia global. Ampliar la disponibilidad de nuestros juegos para los fanáticos de la NFL en todo el mundo es una prioridad clave para nosotros, y estamos encantados de que el juego del Black Friday esté disponible a través de Amazon en más de 240 países y territorios alrededor del mundo».

El último encuentro entre los Eagles y los Bears tuvo lugar el 18 de diciembre de 2022 en Chicago, y Filadelfia ganó el juego 25-20.

Antes del partido de fútbol del Black Friday, Prime Video transmitirá el regreso de “The Skins Game”, con Tommy Fleetwood, Justin Thomas, Xander Schauffele y Keegan Bradley del PGA Tour del sur de Florida a las 9 am ET. Después de eso, Prime Video presentará la cobertura previa al juego Bears-Eagles a partir de la 1:30 pm ET desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, con el inicio del juego programado para las 3 pm ET.

Al concluir la cobertura en vivo posterior al juego de la NFL, la NBA en Prime inicia una doble cartelera: los Milwaukee Bucks jugarán contra los New York Knicks (7 p.m. ET) y los Dallas Mavericks contra los LA Lakers (10 p.m.). Los juegos de la NBA también estarán disponibles en todo el mundo sin necesidad de suscripción a Prime Video.

Aquí está la programación global de deportes del Black Friday del 28 de noviembre en Prime Video disponible en todo el mundo (todos los horarios del Este/ET):

9 am: “The Skins Game” del PGA Tour

13:30 h: espectáculo previo al partido de fútbol del Black Friday

3 pm: Viernes Negro Fútbol americano: Chicago Bears vs Philadelphia Eagles

TBD: Postjuego de fútbol del Black Friday (inmediatamente después del juego)

7 pm: Prejuego de baloncesto del Black Friday

19:30 h: Black Friday Baloncesto: Milwaukee Bucks vs New York Knicks

22:00 horas: Black Friday Baloncesto: Dallas Mavericks contra Los Angeles Lakers

En la foto de arriba: AJ Brown (No. 11) de los Philadelphia Eagles es abordado por Jaylon Jones (No. 31) en Soldier Field el 18 de diciembre de 2022 en Chicago.