Amazon Prime Video amplía la iniciativa de formación en cine y televisión del Reino Unido

Video Amazon Prime ha ampliado su iniciativa de formación en la industria del cine y la televisión del Reino Unido con nuevos programas destinados a abordar la crisis actual que afecta a los trabajadores autónomos.

Lanzado por primera vez en 2022 como un plan de tres años, Prime Video Pathway fue diseñado para ayudar a abrir puestos de trabajo en la industria y apoyar el desarrollo de talentos, especialmente entre los grupos subrepresentados. Originalmente estimado en un costo de £10 millones ($13,3 millones), Prime Video ahora afirma que se gastaron alrededor de £12 millones durante el

Pero una vez completados los tres años, Prime Video ahora está ampliando Pathway con una subvención adicional de £ 2,2 millones ($ 2,9 millones) para financiar, entre una variedad de iniciativas nuevas y recurrentes, programas para autónomos con dificultades para ayudarlos a “desarrollar carreras de cartera en industrias creativas adyacentes”.

Desarrollado en asociación con la Escuela Nacional de Cine y Televisión (NFTS), el programa TV Freelancers Reskill and Upskill es una iniciativa de capacitación virtual gratuita que ofrecerá más de 60 cursos en línea de un día que llegarán a hasta 1,000 trabajadores independientes en todo el país. Mientras tanto, un programa intensivo en persona de tres meses brindará apoyo exclusivo a 100 autónomos que han estado sin trabajo durante más de cuatro meses en todo el Reino Unido.

«Amazon se enorgullece de desempeñar su papel con un programa integral gratuito de capacitación y desarrollo para apoyar a una comunidad de trabajadores independientes que sabemos que está pasando apuros», dijo Siena Pakington, gerente nacional de Prime Video en el Reino Unido. «Seguimos ayudando a mejorar y reciclar las habilidades de una industria que enfrenta cambios sin precedentes y al mismo tiempo seguir siendo pioneros en aprendizajes que diversifican nuestra industria con oportunidades comprobadas para nuevos participantes».

Los programas centrados en trabajadores independientes se desarrollaron luego de una investigación con la comunidad de trabajadores independientes, con más de 800 trabajadores independientes compitiendo en una encuesta de habilidades. El conjunto de cursos cortos en línea cubrirá áreas emergentes como producción digital, podcasting, redes sociales, inteligencia artificial, producción virtual y gestión de proyectos, y las solicitudes ahora están abiertas a través del sitio web de NFTS.

«Los trabajadores independientes de las industrias creativas continúan enfrentando desafíos importantes, y este compromiso ampliado de Prime Video ofrecerá el apoyo oportuno y muy necesario», dijo Jon Wardle, director de la Escuela Nacional de Cine y Televisión. «Al combinar la capacitación en línea gratuita y accesible que brinda la NFTS con orientación intensiva en persona, la fuerza laboral independiente podrá ampliar sus habilidades, recuperar impulso y sentar las bases para carreras sostenibles a largo plazo».

Según Amazon, Prime Video Pathway ya ha impartido capacitación a 452 personas, principalmente de grupos subrepresentados. Señaló que el 85% de los que pasaron por el programa en sus primeros tres años todavía estaban empleados en la industria de la televisión.

Además de los programas para autónomos, el esquema Pathway ampliado incluye una serie de nuevas incorporaciones a su gama de iniciativas. Entre ellos se encuentra una oportunidad de instalación de un año de duración para seis productores ejecutivos subrepresentados en el espacio de contenido sin guión, el patrocinio del Programa de Mentoría Wonder Women 2026 para 31 mujeres, un curso práctico «Afro Hair — On Set» en Escocia para 10 estilistas con la Kevin Fortune Hair Styling Academy, apoyo para el único curso vocacional de tres años de Europa para actores sordos, también en Escocia, y apoyo para BIFA Springboard por 30 segundas veces. característica cineastas. Varios de los programas originales, incluidos muchos relacionados con el NFTS, continúan.