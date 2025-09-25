Amazon pagará $ 2.5 mil millones para liquidar los cargos de FTC sobre la membresía Prime

Amazonas Pagará $ 2.5 mil millones bajo una orden propuesta por la Comisión Federal de Comercio para liquidar las acusaciones de que el gigante de comercio electrónico inscribió a millones de consumidores en suscripciones principales sin su consentimiento, y dificultó deliberadamente que los consumidores cancelen.

Se requerirá que Amazon pague una multa civil de $ 1 mil millones, proporcione $ 1.5 mil millones en reembolsos a los consumidores «perjudicados por sus prácticas de inscripción engañosa y cese prácticas ilegales de inscripción y cancelación para Prime», dijo la agencia. Se estima que 35 millones de consumidores fueron afectados por la supuesta inscripción principal no deseada de Amazon y/o cancelación diferida. La agencia dijo que la cifra de $ 2.5 mil millones es el segundo premio de restitución más alto jamás obtenido por FTC acción.

Los representantes de Amazon no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La FTC, en una demanda presentada en 2023, acusó a que Amazon y varios ejecutivos de Amazon engañaron a los consumidores a sabiendas para que se inscribieran en Prime, violando la Ley de la FTC y la Ley de confianza de los compradores en línea (Rosca). La FTC alegó que Amazon creó interfaces de usuario confusas y engañosas para llevar a los consumidores a inscribirse en Prime sin su conocimiento, y también creó «un proceso complejo y difícil para los consumidores que buscan cancelar su suscripción principal, con el objetivo de evitar que los consumidores cancelen Prime».

Los documentos de Amazon descubiertos en el juicio previo al jurado mostraron que los ejecutivos de Amazon y los empleados discutieron a sabiendas estos problemas ilegales de inscripción y cancelación, con comentarios como «la conducción de suscripción es un mundo un poco sombreado» y los consumidores que llevan a las suscripciones no deseadas es «un cáncer tácito», según el FTC.

«Hoy, la FTC de Trump-Vance hizo historia y obtuvo una victoria monumental que rompe récord para los millones de estadounidenses que están cansados ​​de suscripciones engañosas que se sienten imposibles de cancelar», dijo el presidente de la FTC, Andrew Ferguson, en un comunicado. «La evidencia mostró que Amazon utilizó trampas de suscripción sofisticadas diseñadas para manipular a los consumidores para que se inscriban en Prime, y luego dificultó que los consumidores finalicen su suscripción».

Según el acuerdo, Amazon ha acordado los cambios en los flujos de inscripción y cancelación de Prime al incluir «un botón claro y conspicuo para que los clientes rechacen Prime». Además, Amazon ya no puede tener un botón que dice: «No, no quiero envío gratis».

La Compañía también debe incluir «divulgaciones claras y conspicuas sobre todos los términos materiales de Prime durante el proceso de inscripción principal, como el costo, la fecha y la frecuencia de los cargos a los consumidores, ya sean la renovación automática de suscripción y los procedimientos de cancelación». Amazon debe crear una manera fácil para que los consumidores cancelen Prime, utilizando el mismo método que los consumidores usaron para registrarse. La compañía también debe pagar para retener a un supervisor de terceros independiente para monitorear su cumplimiento del proceso de distribución del consumidor.

La FTC presentó la orden propuesta en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.