Amazon, NBCU hace que Peacock esté disponible a través de Prime Video Strich-Ups

NBC Universal Pavo real está obteniendo una nueva percha donde puede difundir sus alas.

El servicio de transmisión respaldado por Comcast estará disponible a través de la suscripción a los principales clientes de Video de Amazon, que pueden registrarse en Peacock Premium plus sin anuncios por $ 16.99 por mes o $ 169.99 por año. El acuerdo se produce como el resultado de una serie de ofertas de distribución diseñadas entre NBCU y Amazon que también hace que Peacock esté disponible para el acceso a través de Amazon’s Fire TV, y las películas universales disponibles para alquilar o comprar en Prime Video. Los acuerdos también continúan haciendo que Prime Video sea disponible para el acceso a través de los dispositivos Xfinity X1 de Comcast.

Los PACT le dan a NBCU una nueva capacidad para distribuir Peacock, que ha ganado cierta tracción para un nuevo enfoque más pesado en los deportes, pero aún está rezagando a los rivales más grandes en términos de escala, y le da a Amazon más peso como un distribuidor de acceso a los rivales de transmisión, una posición que le da al gigante digital más tracción con sus clientes. La semana pasada, Amazon dijo que ofrecería suscripciones al nuevo servicio de transmisión Fox One de Fox Corp. La compañía ofrece más de 100 opciones de suscripción en los EE. UU.

«En Amazon, siempre estamos trabajando para mejorar la vida de los clientes cada día y estos nuevos acuerdos con Comcast NBCU son fantásticos para millones de clientes, que buscan la forma más rápida y fácil de encontrar todo su entretenimiento y deportes en un solo lugar», dijo Mike Hopkins, Jefe de Video Prime y Amazon MGM Studios, en una declaración. «Agregar Peacock a nuestra creciente lista de suscripciones, al tiempo que renovan nuestros acuerdos de larga data para Fire TV, Universal Pictures Home Entertainment y Xfinity X1, profundiza una increíble relación de trabajo con Comcast/NBCU, y esperamos un futuro de distribución mutua que beneficie a nuestros clientes compartidos».

Si bien la idea de asociarse con rivales y contemporáneos para distribuir plataformas de transmisión ha ganado una nueva popularidad en los últimos meses, NBCU no ha participado en una gran cantidad, aparte de la división de cable y las comunicaciones de la carta de Comcast, según una persona familiarizada con el asunto. Esta persona dice que los ejecutivos de la NBCU creen que una serie reciente de acuerdos deportivos que colocan los Juegos Olímpicos de la NFL, la NBA y el invierno en Peacock están impulsando un nuevo interés en los paquetes que incluyen la propiedad de transmisión. Sin embargo, el Pacto de Amazon impulsa beneficios para el negocio de NBCU, dice esta persona, incluida la renovación de la colocación de TV Fire de Peacock y la disponibilidad de videos principales en el X1 de Comcast.

La clave del acuerdo es el hecho de que Amazon pondrá a disposición de Peacock sin anuncios, a pesar de que la mayor parte de los clientes del servicio obtienen la versión sin anuncios. NBCU vio la oportunidad de vender suscripciones de pavo real a un precio más alto a los clientes que probablemente estarían más comprometidos, dice esta persona, y quiere aprender de los resultados.

“Millones de clientes de Amazon pueden continuar disfrutando NbcuniversalLos programas populares, películas y eventos en vivo en Peacock a través de Fire TV o mediante suscripciones de video primarias, o comprando o alquilando en videos primitivos, al tiempo que acceden al principal entretenimiento de Amazon en Xfinity X1, asegurando que puedan ver lo que aman, donde sea que elijan «, dijo Mike Cavanagh, presidente de Comcast, en una declaración.

NBCU espera ver nuevos esfuerzos de agrupación en las próximas semanas, dice esta persona, y ve el acuerdo de Amazon como una plantilla que podría usarse en el futuro.