Amazon MGM pagó 20 millones de dólares por la franquicia de James Bond

¿Cuál es la tarifa actual para James Bond¿Tiene licencia para matar? Amazon MGM pagó 20 millones de dólares por el control creativo de la franquicia 007.

A principios de este año, los productores de Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, dieron un paso atrás y cedieron el control creativo a Amazon MGM. Las tres entidades, Wilson, Broccoli y Amazon MGM, formaron una empresa conjunta para albergar los derechos de propiedad intelectual y al mismo tiempo permitir que las tres siguieran siendo copropietarias de la propiedad.

Un informe de ganancias reciente de Eon Productions reveló el costo de hacer negocios. «El 20 de febrero de 2025, la empresa celebró un acuerdo para la venta de su participación en la franquicia Bond, todos los activos asociados, así como sus filiales, B24 Limited y B25 Limited. La contraprestación total por la venta ascendió a 20 millones de dólares (USD)», dice el informe.

Más por venir…