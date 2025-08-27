Amazon lucha contra los fanáticos que intimidan al elenco

Antes del lanzamiento del miércoles del octavo episodio de la tercera y última temporada de «»El verano me volví bonito«, Dijo Amazon a los fanáticos que necesitan calmarse.

El video de Streamer Prime lanzó una declaración que afirmaba a la audiencia de la Serie Romance de YA creada por Jenny Han que estaba decepcionado con el reciente comportamiento de intimidación en las redes sociales que se dirigieron a los miembros del elenco «The Summer I Gurnty Betty».

«El programa no es real, pero las personas que interpretan a los personajes lo son», el oficial «el verano me convirtió en una cuenta de Tiktok. Acompañando un gráfico de video Eso decía: «El verano comenzamos a actuar normal en línea».

La advertencia se produjo inmediatamente después de los insultos lanzados a varias estrellas, e incluso las amenazas de muerte pública hechas en Gavin Casalegno, quien interpreta a Jeremiah Fisher, uno de los dos hermanos (el otro es Conrad Fisher, interpretado por Christopher Briney) que ha estado compitiendo por los afectos de Conklin (interpretado por Lola Tung) por el show de las tres sábanas.

Con el lanzamiento del Episodio 8, Temporada 3, titulado «Last Kiss», el miércoles, el programa tiene tres episodios más antes de que concluya. Fuente cercana a la producción Tell Variedad La advertencia del martes se emitió cuando el programa se acerca a su final y los fanáticos se vuelven más vocales. A medida que el lanzamiento semanal ha progresado, los productores han visto más oportunidades para el comportamiento tóxico en línea, donde la mayoría de los usuarios sienten que pueden arrojar críticas anónimas y demasiado duras.

Esta no es la primera vez que Amazon advierte a los fanáticos «The Summer I Girl Bettle» contra el acosar el elenco del programa, y ​​otros fanáticos, en línea, Como la primera declaración fue lanzado por el programa antes de la tercera y última temporada estrenó sus dos primeros episodios el 16 de julio.

Después del estreno de la temporada 3, el jefe de televisión de Amazon, Vernon Sanders, explicó a Variedad que el mensaje se sintió necesario después de que el streamer «tenía situaciones similares en el pasado con las adaptaciones». (La instancia más notable de esto fue los comentarios racialmente cargados sobre las estrellas de «The Lord of the Rings: The Rings of Power» cuando ese programa se lanzó por primera vez en 2022.)

«Hemos tenido situaciones similares en el pasado con adaptaciones, donde hay una base de fans por ahí que creo que puede ponerse ruidoso, y a veces puede desdibujar la línea entre personajes y actores o sobrepasos», dijo Sanders. «Por lo tanto, realmente los apreciamos y apreciamos su pasión, pero estamos tratando de ser más proactivos al establecer las expectativas de lo que queremos alentar y tal vez lo que no encontramos apropiados. Y creo que nuestros creadores y nuestro elenco realmente aprecian que tomemos la postura proactiva allí».

En el verano de 2025, los fandoms tóxicos han sido la regla, no la excepción. Los miembros del elenco de la realidad de Peacock «Love Island USA» se han enfrentado a un tsunami de odio en línea. La concursante Cierra Ortega, quien fue expuesta del programa después de que se expusieron las publicaciones racistas de las redes sociales, dijo que los espectadores del programa había llamado hielo a su familia. Otra concursante, Olandria Carthen, dijo Variedad sobre su experiencia al ver un meme de sí misma como George Floyd. «Es repugnante, por decir lo menos», dijo Carthen. «Incluso estaba recibiendo amenazas de muerte. Mi familia estaba recibiendo amenazas de muerte. No debería ser así en absoluto».

Kate Aurthur contribuyó a esta historia.