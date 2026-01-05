Amazon Fire TV obtiene una importante actualización de la interfaz de usuario

Amazonas está lanzando la mayor actualización de su fuego de televisión interfaz de usuario en años, diseñada para ayudarte a encontrar algo para mirar aún más rápido.

La nueva interfaz de usuario comenzará a implementarse en febrero, inicialmente en los EE. UU. en los dispositivos Fire TV más recientes, y Amazon hará una demostración en el CES 2026 en Las Vegas esta semana. Junto con el rediseño de la interfaz de usuario, la compañía está preparando el lanzamiento de una nueva aplicación móvil Fire TV que agrega herramientas de administración y descubrimiento de contenido, y está presentando nuestro primer televisor de estilo de vida, Amazon Ember Artline.

Según Joshua Danovitz, vicepresidente de Fire TV de Amazon, la nueva interfaz de usuario es en general más «moderna»: más limpia, más rápida y mejor organizada. La interfaz muestra películas, programas de televisión, deportes, noticias y contenido en vivo en todas sus suscripciones, de modo que cuando navegue por la interfaz de usuario verá títulos y programación de todas las aplicaciones que utiliza.

La nueva interfaz de usuario de Fire TV presenta esquinas redondeadas, degradados de color rediseñados, tipografía actualizada y espacios más optimizados. Más allá de la estética, el código subyacente fue reconstruido para hacer la experiencia más rápida: Danovitz dijo que en algunos casos la nueva interfaz de usuario es hasta un 30% más rápida.

El rediseño también aumenta la cantidad de aplicaciones que los usuarios pueden anclar en la pantalla de inicio de Fire TV, de seis a 20. El botón Menú en el control remoto de Fire TV le permite acceder a Juegos, Arte y Fotos y la Experiencia Ambiental con unos pocos clics. También hay un panel de acceso directo en el riel derecho al que puede acceder presionando prolongadamente el botón Inicio en el control remoto, para permitirle agregar accesos directos a los controles, incluida la configuración de audio y pantalla y la administración de dispositivos domésticos inteligentes.

Fire TV seguirá incluyendo Alexa+, el agente generativo impulsado por IA de Amazon, para permitirte pedir ver algo según tu estado de ánimo, con quién estás o los actores o directores que te gusten. Alexa en Fire TV también agregó recientemente la capacidad de solicitar saltar directamente a una escena de película específica.

La nueva interfaz de usuario de Fire TV se lanzará a partir de febrero en Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (segunda generación) y Fire TV Omni Mini-LED Series en los EE. UU. A finales de esta primavera, Amazon planea expandir el nuevo diseño de interfaz de usuario a más países y más dispositivos, incluidos los televisores y reproductores multimedia de transmisión Fire TV 4K de última generación, incluidos Fire TV 2-Series, Fire TV 4-Series, Fire TV Omni QLED Series, así como televisores de socios como Hisense, Insignia, Panasonic y TCL.

Aplicación móvil Fire TV actualizada

En febrero también se lanzará una aplicación móvil Fire TV rediseñada, que hasta ahora ha funcionado esencialmente como un control remoto de respaldo.

La aplicación móvil Fire TV rediseñada (que estará disponible como descarga gratuita) agrega la capacidad de explorar contenido, administrar su lista de seguimiento y reproducir títulos en su televisor, con una apariencia que coincide con el nuevo diseño de Fire TV, según Danovitz. Ahora los clientes de Fire TV pueden usar su teléfono como segunda pantalla para descubrir qué mirar a continuación o agregar la recomendación de un programa de un amigo a su lista de seguimiento cuando esté fuera de casa.

También en CES, Amazon mostrará su primer televisor de estilo de vida, bajo la nueva marca Amazon Ember. Amazon Ember Artline es un televisor QLED 4K diseñado para colgarse en la pared como una obra de arte.

Amazon Ember Artline es el televisor más delgado de la compañía hasta la fecha, mide solo 1,5 pulgadas de profundidad y estará disponible en 10 colores de marco diferentes (nogal, fresno, teca, roble negro, blanco mate, azul medianoche, higo, oro pálido, grafito y plata). Los televisores tienen una pantalla mate (para reducir el brillo) y estarán disponibles en tamaños de pantalla de 55 o 65 pulgadas, con precios a partir de $899. Está previsto que salga a la venta esta primavera en EE. UU., Canadá, Alemania y el Reino Unido.

Al igual que con sus televisores de generación anterior, Amazon Ember Artline viene con micrófonos de campo lejano para admitir Alexa+ e incluye su tecnología Omnisense que enciende y apaga automáticamente la experiencia ambiental cuando las personas entran o salen de la habitación. Ember Artline está integrado con Amazon Photos y ofrece más de 2000 obras de arte gratuitas. También tiene una función impulsada por IA que le permite tomar hasta cuatro fotografías de la habitación donde planea colgar el televisor y obtener recomendaciones personalizadas sobre las mejores obras de arte para mostrar en pantalla que combinen con la decoración.