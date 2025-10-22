Amazon está lista para despedir a miles de empleados más, ¿Andy Jassy quiere reemplazar a los humanos con IA?

Jacarta – Gigante tecnológico Amazonas Se informa que habrá otra ola de despidos (Despidos) masivamente. Después de los últimos dos años recortando más de 27.000 puestos corporativos, la empresa lideró Andy Jassy Se informa que se está preparando para despedir hasta el 15 por ciento de su equipo de recursos humanos (RRHH), o alrededor de 1.500 empleados de un total de 10.000 empleados en la división.

Según informes Fortuna Citando fuentes internas, los recortes esta vez no afectarán sólo a la división de Recursos Humanos, conocida internamente como PXT (Tecnología para la experiencia de las personas), pero también podría expandirse a varias otras unidades de negocios principales, incluido el comercio minorista de consumo y la tecnología interna de Amazon.

Esta noticia llega en medio de las medidas agresivas de Amazon para invertir fuertemente en el campo de la inteligencia artificial (AI) e infraestructura en la nube. Según se informa, la empresa asignará 100.000 millones de dólares o alrededor de Rp. 1.650 billones para gastos de capital este año, principalmente para el desarrollo de centros de datos y productos basados ​​en IA.

Se dice que esta medida de despido es parte de los esfuerzos de Amazon para reducir los costos laborales y al mismo tiempo acelerar la transformación digital basada en IA. Según dos fuentes FortunaEl equipo de RR.HH. será la división más afectada, pero no hay detalles exactos sobre el número total de empleados que se verán afectados ni cuándo comenzará la ola de despidos.

La propia Amazon se negó a hacer comentarios oficiales. Sin embargo, se sabe que la división PXT, bajo el liderazgo de Beth Galetti, cuenta con miles de personal de contratación, equipos de tecnología y otros roles tradicionales de recursos humanos en todo el mundo.

Los recortes de esta vez se suman a la larga lista de eficiencias bajo el liderazgo de Andy Jassy, ​​​​quien reemplazó a Jeff Bezos como director ejecutivo en 2021. Jassy es conocido por ser firme en la reducción de costos y la restauración de la eficiencia después de un período de expansión masiva durante la pandemia.

Anteriormente, Amazon había recortado empleados en la división de dispositivos de consumo, el podcast Wondery y Amazon Web Services (AWS).

En un correo electrónico interno que también se publicó en el blog oficial de Amazon en junio pasado, Jassy enfatizó que los cambios importantes basados ​​en la IA tendrían un impacto significativo en la estructura de la fuerza laboral.