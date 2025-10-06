Amazon elimina las armas del arte de James Bond, reemplaza las fotos después de la reacción violenta

Video de Amazon Prime ha derribado en silencio Bond James obra de arte después de obtener una reacción violenta en línea de los fanáticos que vieron eso 007La pistola había sido aerógrafa.

La semana pasada, las obras de arte para la franquicia se publicaron en el sitio web de Prime Video UK en el que, a través de cada imagen de película donde se había mostrado un arma previamente, Bond se había desarmado digitalmente efectivamente. En varios casos, como «Dr. No» y «Goldeneye», el icónico Walther Pkk había sido editado de su mano, mientras que en otros había sido recortado. En el caso de «A View to A Kill», los brazos de Roger Moore parecían alargados, cortando su arma del marco.

Las imágenes manejadas no pasaron desapercibidas, y muchas en las redes sociales criticaban la censura, y afirmaban que era una advertencia de lo que vendría con 007 ahora en manos de Amazon.

Photoshoparon todas las armas de las miniaturas de la película de James Bond. En caso de que aún tenías esperanza para que Amazon estuviera a cargo de la franquicia. pic.twitter.com/eeospepfnj – John A. Douglas (@J0hnadouglas) 3 de octubre de 2025

El actor británico Rufus Jones («rivales», «W1a») bromeó diciendo que los carteles parecían que el vínculo recién sin armas ahora estaba haciendo un gesto grosero.

Amazon ha eliminado las armas de sus carteles de Bond, dando la tentadora impresión de que Sean Connery y Pierce Brosnan piensan que eres un ganador. pic.twitter.com/tyjmvd1mit – Rufus Jones (@rufusjones1) 3 de octubre de 2025

Después del Día de James Bond el 5 de octubre y la creciente reacción en línea, Prime Video UK ahora tiene sigilosamente, al igual que el Super Spy mismo, eliminó las controvertidas obras de arte por completo y las reemplazó con imágenes de cada película. Sin embargo, se ha observado en línea que ninguna de las imágenes fijas presenta Bond que lleva su arma. Prime Video se negó a comentar sobre el asunto.

Para muchos fanáticos de 007 que comentaron en línea, la situación de la obra de arte puede haber sido un aspecto preocupante para el futuro de James Bond, especialmente con una nueva película que se está preparando y Denis Villeneuve en la silla del director. Sin embargo, la controversia puede haber sido simplemente el resultado de un agente deshonesto en el departamento de cumplimiento.