Amazon duplica su posición los lunes por la noche durante la semana inicial de televisión

En 2025, Amazon irrumpió en el concurrido lunes de la “Upfront Week” anual de televisión – y parece haber disfrutado de la sensación.

El gigante de los medios y el comercio volverá a presentar la misma serie de exhibiciones de una semana de duración el lunes por la noche en 2026, anunciaron los ejecutivos el lunes. Amazon mantendrá su por adelantado presentación el lunes 11 de mayo a las 6:30 pm en el Beacon Theatre de la ciudad de Nueva York, una medida que, una vez más, lo ubicará muy cerca de los eventos que normalmente celebran ese día NBCUniversal y Fox Corp.

Fox ha celebrado durante mucho tiempo su presentación inicial a última hora de la tarde del lunes de la semana, como parte de una serie de reuniones destinadas a vender la mayor parte del inventario comercial de la industria televisiva antes del debut de una nueva programación en el otoño. Los anunciantes suelen utilizar el pago inicial para ganar tiempo publicitario a precios que esperan que sean más baratos que comprarlos más adelante en el año, cuando podrían costar más. NBCUniversal también ha realizado una presentación durante años los lunes y durante mucho tiempo ha utilizado la noche de ese día para una reunión privada con patrocinadores deportivos, así como un evento de Telemundo. El año pasado, después de que Amazon usurpó el lunes por la noche, NBC trasladó su reunión de Telemundo a un día diferente de la semana.

Amazon dice que utilizará su evento inicial para promocionar su lista de talentos en lugares como Prime Video, Prime Sports, Amazon MGM Studios, Twitch, Wondery y Amazon Music. Los ejecutivos también destacarán las ofertas de tecnología publicitaria, dicen ayudará a los anunciantes a llegar a audiencias más amplias – un desafío creciente en una era en la que cada vez más consumidores optan por sesiones de transmisión personalizadas para ver sus contenidos de entretenimiento favoritos.

Amazon pasó gran parte de 2025 alianzas programáticas sorprendentes con Disney, Netflix, Roku, SiriusXM y otros, lo que le brinda una impresionante combinación de vistas de audiencia potencial. «Las marcas buscan contenido premium, respaldado por soluciones publicitarias que sean más simples, rápidas y basadas en el rendimiento», dijo Alan Mossvicepresidente de ventas publicitarias globales de Anuncios de Amazonen un comunicado. «Al combinar el increíble portafolio de contenido de Amazon con señales de audiencia autenticadas y capacidades creativas dinámicas, estamos ayudando a los anunciantes a entregar mensajes más relevantes a los consumidores en todo el embudo, mientras impulsamos el mejor rendimiento e impacto comercial de su clase».

Amazon también transmitirá el evento inicial de mayo para aquellos que no puedan asistir en persona.