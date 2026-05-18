Amazon Alexa Plus ahora produce episodios de podcasts generados por IA

De repente, el sector de los podcasts puede tener un gran actor nuevo: el asistente de voz con tecnología de inteligencia artificial Alexa+ de Amazon.

Alexa ha estado respondiendo miles de millones de consultas de usuarios desde su lanzamiento por primera vez en 2014. Ahora Amazon está posicionando las respuestas extendidas de Alexa+ sobre una variedad de temas diferentes como «podcasts», completamente compilados usando IA, anunció la compañía el lunes.

Para disipar aparentemente la idea de que estos «podcasts» serán un desperdicio de audio de IA, Amazon enfatizó que tiene acuerdos con las principales organizaciones de noticias para garantizar «noticias e información precisas y en tiempo real». Entre ellos se incluyen Associated Press, Reuters, el Washington Post, la revista Time, Forbes, Business Insider, Politico, USA Today; publicaciones de Condé Nast, Hearst y Vox Media; y más de 200 periódicos locales en todo EE. UU.

En un clip de ejemplo compartido por Amazon de la nueva función Alexa Podcasts, dos presentadores generados por IA analizan «los últimos lanzamientos musicales». Un narrador masculino de Alexa+ dice que más del 50% de la música que se escucha ahora proviene de artistas no firmados. “La monocultura simplemente desapareció”, interviene un narrador de Alexa+ con voz femenina. El presentador masculino de Alexa+ dice que ha habido “stoner metal”, indie pop y hip-hop experimental “todos lanzados el mismo viernes” y agrega: “Eso no es un caos, es lo más saludable que jamás haya sido el ecosistema musical”.

Alexa+ está incluido sin costo adicional para los miembros Prime en EE. UU.; está disponible para miembros que no son Prime por $19,99 al mes.

Para usar Alexa Podcasts, los usuarios pueden simplemente decirle a Alexa qué tema les interesa y «hace el resto en minutos». Alexa+ proporcionará una descripción general de lo que planea cubrir y le permitirá ajustar la duración y la dirección antes de generar el podcast. Cuando tu episodio esté listo, recibirás una notificación en tu dispositivo Echo Show y en la aplicación Alexa.

Alexa Podcasts está disponible para los clientes de Alexa+ en los EE. UU. Amazon dijo que también está «pensando en cómo podrá crear diferentes tipos de audio personalizado a pedido, desde resúmenes de noticias personalizados hasta contenido basado en la información y los documentos que desea compartir. Este es solo el comienzo de una forma completamente nueva de aprender, mantenerse informado y consumir contenido que se adapta a su vida».