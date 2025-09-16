Amazon agrega SiriusXM a la oferta de ventas programáticas

Después de asegurar muchas grandes ofertas para ayudarlo a vender una amplia gama de anuncios programáticos contra los mejores videos, Amazon ahora está trabajando para hacer lo mismo con el audio.

Amazon presentó una alianza el martes con Siriusxm Los medios de comunicación que permiten a los anunciantes que usan la plataforma del lado de la demanda del gigante en línea comprar un inventario de publicidad programática del reproductor de audio, lo último de una serie de compañías de medios de alianzas similares han sido sorprendentes en los últimos meses. Amazon presentado Un acuerdo similar con Netflix la semana pasada y con Disney en junio. El DSP de Amazon permitirá a los vendedores llegar a los oyentes que escuchan la cartera de SiriusXM de transmisión Canales de música y planea expandir eso a la variedad de podcasts de SiriusXM.

«Al combinar las diversas audiencias de Amazon y las ideas de primera parte con el contenido de audio premium de SiriusXM, estamos reinventando fundamentalmente cómo el audio puede integrarse en estrategias publicitarias integrales», dijo Meredith Goldman, directora de Amazon DSP AT Anuncios de Amazonen una declaración preparada. «Nuestra relación ejemplifica nuestro compromiso de proporcionar a los anunciantes una oportunidad inigualable en todos los canales de medios, incluido el audio, que se ha convertido en un componente cada vez más vital del viaje del consumidor».

Dichas alianzas pueden ayudar a medida que Madison Avenue se esfuerza con un exceso de inventario de banda ancha de banda ancha en el mercado, gran parte de la oferta de suministro debido a la entrada de Amazon y Netflix en transmisión con anuncios. La nueva asociación se ocupa principalmente de la llamada publicidad «programática», o inventario digital que se compra en función de los algoritmos que definen cualidades de los consumidores específicos que buscan un vendedor. La esperanza es que dar a los especialistas en marketing la oportunidad de comprar un conjunto más amplio de inventario programático de un solo lugar podría reducir la cantidad de comerciales que muestran al mismo consumidor y mejorar la efectividad de los comerciales al distribuirlos con más precisión.

«Estamos encantados de traer nuestro inventario de audio premium al DSP de Amazon», dijo Sherene Hilal, directora de productos publicitarios de SiriusXM, en un comunicado SiriusXM. «Por primera vez, las marcas pueden emparejar las ideas de Amazon de primera parte con nuestro contenido de audio para el alcance de la audiencia más inteligente y la medición de funnel completo que demuestra el impacto del audio digital. A medida que buscamos cerrar la brecha entre el tiempo dedicado al tiempo de audio y el gasto de anuncios y garantizar que el audio sea parte de todas las mezclas de medios, esta asociación marca un gran paso adelante para el audio programático, entrega la escala, la precisión y la audiencia y la audiencia-driven-drivens.