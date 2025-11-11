Amazon afirma que el alcance de los anuncios de Prime Video es de 315 millones

Amazon es el último de los grandes transmisores con publicidad en reclamar lo que presenta como una audiencia en crecimiento, a pesar de que los números no son examinados por los servicios de medición estándar.

El gigante digital dijo el martes que su servicio de transmisión Prime Video llega ahora a más de 315 millones de personas en todo el mundo, en comparación con una cifra de 200 millones que reveló en abril de 2024. Amazon dijo que el recuento se basó en sus propios datos internos durante un período de 12 meses, desde septiembre del año pasado hasta agosto de este año.

Amazon emite el número pocos días después de que Netflix hiciera afirmaciones similares basándose en sus propios datos, y no en los de un servicio de medición de terceros ampliamente aceptado. Netflix dijo que cambiaría a un recuento de «espectadores activos mensuales», que define como «miembros que han visto al menos un minuto de anuncios en Netflix por mes multiplicado por el número promedio estimado de personas dentro de un hogar».

Tanto Amazon como Netflix se esfuerzan por ser más competitivos con sus pares más tradicionales en la batalla por ganar dinero publicitario de Madison Avenue. Si bien no se puede negar el poder de las empresas en términos de desarrollar contenido atractivo, ambas tienen considerablemente menos experiencia que muchos conglomerados de medios tradicionales en lo que respecta a la venta de publicidad. Netflix ha estado compitiendo para crear una programación de especiales en vivo y deportes cuando la mayor parte de su oferta proviene de dramas, comedias y películas con guión, el tipo de cosas que los espectadores tienden a transmitir por su cuenta, en los momentos que ellos eligen. en lugar de juntos, que sigue siendo lo que muchos anunciantes anhelan.

Amazon dijo que su cifra representa «una audiencia activa mensual promedio no duplicada con publicidad en su contenido original y con licencia, deportes y eventos en vivo y canales FAST en Prime Video. «Esta audiencia ampliada en 16 países demuestra nuestro enfoque obsesionado con el cliente para mejorar la experiencia de visualización y, al mismo tiempo, ofrecer poderosas oportunidades para las marcas», dijo Jeremy Helfand, vicepresidente de Prime Video Advertising. «Recién estamos comenzando a descubrir lo que es posible cuando el entretenimiento premium, los espectadores comprometidos y la tecnología publicitaria innovadora convergen con publicidad relevante y de alto rendimiento en esta escala sin precedentes”.

Las únicas personas que necesitan aceptar la tabulación de Amazon, por supuesto, son sus anunciantes y sus representantes compradores de medios.

.