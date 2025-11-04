Amargo y a veces quiere protestar

Jacarta – Ministro Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional, Agus Harimurti Yudhoyono (A MÍ), admitió que no fue fácil llevarlo No gran ‘Yudhoyono’.

AHY dijo que hay una carga moral que debe mantenerse para que el nombre de su padre siga siendo bueno a los ojos del público.

Esta declaración la hizo mientras asistía al evento de presentación del libro «El Mentor: 9 Lunas Llenas en Sisi». SBY”por Merry Riana en Ayana Midplaza, en el centro de Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025 por la noche.

«Quiero presentar una reflexión: no siempre es fácil llevar el nombre Yudhoyono. Ciertamente no siempre es fácil para mí, mi hermana y nuestra pequeña familia llevar el gran nombre Yudhoyono», dijo AHY en su discurso.

Aunque él y su familia están muy agradecidos de poder llevar ese nombre. Sin embargo, AHY dijo que a menudo también recibía burlas.

Reveló que cuando lograba el éxito, a veces se lo atribuía directamente a la suerte porque tenía el nombre de Yudhoyono.

Sin embargo, cuando fracasaron, inmediatamente fueron ridiculizados porque se los consideró incapaces de mantener el buen nombre de Yudhoyono.

«Aunque, por supuesto, estamos muy agradecidos por las muchas glorias que hemos recibido en el viaje de nuestra vida. Pero cuando recibimos cosas buenas, hay logros o logros, generalmente los adjuntamos inmediatamente porque tenemos la suerte de tener el nombre Yudhoyono», dijo.

«Pero por otro lado, cuando experimentan un fracaso o una derrota, también son objeto de burla y culpa porque se les considera incapaces de mantener el gran nombre de Yudhoyono», continuó AHY.

El presidente general del Partido Demócrata admitió que se sentía amargado y quería protestar. Aunque finalmente se dio cuenta de que esta experiencia fue una oración de su padre, el sexto presidente de la República de Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

«Por supuesto que estoy amargado y a veces quiero protestar. Pero después me di cuenta de que tal vez esta era la respuesta de Allah SWT. Dios Todopoderoso por las oraciones que nuestros padres, especialmente nuestro padre, el Sr. SBY, han dicho», explicó AHY.

Según él, la oración de su padre contenía la esperanza de que los hijos de SBY no siempre tuvieran un camino fácil en la vida. Sin embargo, hay desafíos que deben enfrentarse.

«Por lo tanto, finalmente sonreímos y aceptamos que ese era nuestro destino», concluyó AHY.

