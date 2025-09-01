¡AMANOS! Parto fue blasfemado y maldecido por los internautas del caso político de Eko Patrio

VIVA – Parte de Patrio Participó en el caso político que sucedió a su mejor amigo, a saber Eko Patrio. Usando el mismo apellido en Instagram, muchas personas que realmente marcan la cuenta de Parto y la blasfeman porque EKO Patrio bailó durante la sesión anual de 2025 MPR a la emisión de aumentos en los asignaciones y salarios de los miembros de la junta.

De hecho, Parto Patrio no tiene nada que ver con el problema que está en el medio del público actual.

«También ha sido un artesano hipnótico para Ente Bang @King_uyakuya también, por lo que es solo una broma de MAS @PartoPatrio», escribió un internautor, compartiendo Patrio Parto, citado antes del 1 de septiembre de 2025.

Parto se sorprendió. De hecho, la carga claramente fijó una foto de Eko Patrio y Uya Kuya, pero su cuenta de Instagram fue mencionada por los internautas.

«¿Significa?» Respuesta de Parto.

No solo uno, hay otra cuenta de los internautas de Instagram que aludió al momento del momento de baile de Eko Patrio en una reunión anual con otros miembros de la junta. El interno también marcó la cuenta personal de Instagram de Parto Patrio que lo confundió.

«¿Bañas de nuevo? @King_uyakuya @PartoPatrio», escribió Netizens.

«No me uní a bailar», respondió Parto.

Parto Patrio también afirmó estar molesto. Aparentemente, hay muchos internautas que envían mensajes en las redes sociales para blasfemar y maldecirlos. De hecho, los internautas eran cuentas incorrectas alias Objetivos incorrectos solo porque EKO y Parto usaron el nombre Patrio.

«Supes muy, sí, muchos están sobre mí. Para blok M compró Salak, Blok M es el área de Kebayoran. En DM en Fierce, lo siento, estás equivocado», escribió Parto en su carga.

Para obtener información, Eko Patrio, miembro del Parlamento de Pan, enfrentó una importante controversia en agosto de 2025 después de que su hogar en Kuningan, South Yakarta, fue saqueada por las masas el 30 de agosto.

Este saqueo fue provocado por una ira pública por el video de su parodia bailando con la música «Horeg» en Tiktok, que se consideró insensible a las dificultades de las personas. Su acción de baile en la sesión anual del MPR 2025 también generó críticas.

Como resultado, Eko se disculpó con el público a través de Instagram, prometiendo más cuidadoso. Pan luego lo desactivó del DPR a partir del 1 de septiembre de 2025, junto con Uya Kuya, para reducir la situación sociopolítica calentada.