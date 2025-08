Amanda Shires, Brittney Spencer, más para encabezar Nashville Showcase

Amanda ShiresBrittney Spencer, Cecilia Castleman, Haven Madison, M’Lynn y Queen Anne encabezarán la segunda entrega de su celebración de voces femeninas y diversidad de género con un escaparate gratuito en Nashville el miércoles 27 de agosto, a partir de las 6 pm, las organizaciones presentan el concierto presentado por las organizaciones. Ella es la músicaFemco y Anzie Blue y tendrán lugar en el lugar de Anzie Blue; La entrada es gratuita, pero se requieren boletos y están disponibles en Anzieblue.com. El evento también se transmitirá en vivo en volumen.com.

Organizado por Leslie Fram de Femco y Marcie Allen de Anzie Blue, cada artista participará en una breve discusión e interpretará una canción, seguida de un mezclador posterior al espectáculo. El evento del mes pasado presentó a los artistas Maggie Rose, Jillian Jacqueline, Stella Prince, Mary Marguerite, Summer Joy y Sinclair. El próximo escaparate patrocinado está programado para el miércoles 1 de octubre en Anzie Blue, que se anunciará

She Is the Music es una organización sin fines de lucro fundada por Alicia Keys, Jody Gerson, Ann Mincieli y Sam Kirby Yoh para aumentar el número de mujeres que trabajan en música: compositores, ingenieros, productores, artistas y profesionales de la industria. Los programas incluyen sesiones globales de composición de canciones, programas de tutoría y educación, y la base de datos de la industria más grande de creadoras y ejecutivas de mujeres.

Femco (Fram Entertainment & Music) fue Creado por la ejecutiva musical Leslie Fram Como un colectivo de consultoría multifacético especializado en desarrollo profesional de artistas, servicios de talento y conexión con la comunidad de entretenimiento de Nashville. Femco se dedica a crear oportunidades para que las artistas femeninas aumenten su visibilidad y alcance a través de eventos, patrocinios y más.

Anzie Blue es un lugar de 250 capacidad ubicada en el pueblo de Hillsboro de Nashville en 2111 Belcourt Ave. copropietaria por Marcie Allen y Derek Van Mol.