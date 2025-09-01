AMANDA SEYFRIED STUNS VENELE con el estreno de ‘Testament of Ann Lee’

Amanda Seyfried fue superado por la emoción como su nueva película, «El testamento de Ann Lee«Dirigida por Mona Fastvold, sacudió a Venecia con una ovación de 15 minutos, superando» Frankenstein «como el más largo del festival hasta ahora

El coguionista Brady Corbet trabajó en la multitud, mientras que un Seyfried visiblemente emocional le bombeó los puños en el aire mientras los vítores y los aplausos se extendieron en su séptimo minuto. Fastvold, el coguionista del Lion Silver «The Brutalista» del año pasado y el tres veces ganador del Oscar, transmitió a la multitud, abrumado por la enmendor recepción. En el minuto ocho, Seyfried susurró a nadie en particular: «¿Qué se supone que debemos estar haciendo ahora?»

La mayoría de la multitud en la orquesta disminuyó después de 10 minutos, aunque los miembros de la audiencia llenos en el balcón, incluidos los miembros de la producción y los compradores potenciales, continuaron aplaudiendo. Corbet y Fastvold hicieron su salida antes de que los aplausos se disiparon por completo.

Seyfried interpreta a la titular Ann Lee, junto a Lewis Pullman como su hermano William Lee. El elenco también incluye a Thomasin McKenzie, Stacy Martin, Tim Blake Nelson, Christopher Abbott y Matthew Beard. Descrito como una «fábula épica», «el testamento de Ann Lee» es un recuento especulativo de la vida de Lee como una de las pocas líderes religiosos del siglo XVIII y detalla la fundación del movimiento Shaker. Imigrando de Inglaterra y originalmente estableciéndose en Nueva York, los agitadores eran conocidos por su comportamiento extático durante la adoración, practicando el celibato y viviendo simplemente de manera comunitaria. Debido a su estilo de vida abstinente, el movimiento ha disminuido desde entonces y ahora solo hay tres miembros restantes.

Aunque no es un musical per se, Seyfried canta en la película, que presenta música del compositor «The Brutalista» ganador del Oscar Daniel Blumberg. De cantar en la película, Seyfried dijo Variedad: «Algo de eso no estaba sin cifrar. ¡No hay tal cosa! Desgastado? ¿Antising?