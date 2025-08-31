Amanda Seyfried sobre cantar en ‘The Testament of Ann Lee’

El tiempo último Amanda Seyfried estaba en el Festival de Cine de Venecia Con una película fue en 2017 para «First Reformed», interpretando a un feligrés en la moderna Nueva York. Para su último viaje al Lido, regresó casi 300 años, pero fue mejorada a un líder religioso en toda regla.

En «El testamento de Ann Lee,” premiering in Competition on Sep. 1, she plays Ann Lee, the 18th century founder of Christian sect the Shakers. Born in Manchester, England, Lee emigrated in 1776 with a small bunch of followers to the US where, despite going through numerous personal traumas, helped establish a utopian society known for its sexual equality, utilitarian design, frenzied singing and celibacy (the latter ensuring Shaker numbers would Finalmente, Dwindle, solo quedan solo tres actualmente).

Del director Mona Fastvold -quien coescribió el favorito de los premios de Venecia del año pasado «The Brutalist» con su compañero Brady Corbet (quien coescribió esto)-La película ve a Seyfried cantar en pantalla por primera vez desde «Mamma Mia 2.» Pero la actriz no está muy segura de que se pueda clasificar como cantar. «¿Desconectación? ¿Anti-singing?» Sea lo que sea, admite que las notas no fueron fácilmente, con los «sonidos de animales» a veces que era obligada a hacer que haya sido nacido de la «dolor y desesperación» de Lee en lugar de cualquier cosa hermosa. Para llegar al punto vocal correcto, afirma que tuvo que «liberar mi mierda».

Hablando con VariedadSeyfried discute por qué seguiría a Lee, y Fastvold, en cualquier lugar, esperando egoístamente «The Brutalista» que tuviera éxito en Venecia para allanar el camino para esta película, cómo Maxine Peake interpretó un papel crucial sobre el que aún no conoce y su próxima comedia con Sydney Sweeney: «No conozco la última vez que me reí tanto».

‘El Testamento de Ann Lee’ ha sido descrito como un musical, pero no musical y una película biográfica, pero no una película biográfica. ¿Cómo describirías la película?

Es una celebración. Es una experiencia. Es diferente a cualquier cosa, por lo que es difícil describirme como alguien que no es muy bueno para describir las cosas. Pero se sintió muy valiente, y se sintió muy aterrador. Pero una vez que estábamos disparando eso levantó.

¿Ya lo has visto en su totalidad?

Vi un corte temprano. Brady [Corbet] No pude entender cómo hacer que la computadora se conectara a su televisor, por lo que vimos la totalidad en su iPad. Como tres idiotas.

Mona me dijo que te había advertido sobre la película, diciendo que no se le pagaría nada, trabajará muy duro, y será una experiencia muy incómoda. ¿Fue cierto de eso?

No cuando es ella. Todos tomamos decisiones basadas en el arte y los negocios, y siempre estás caminando por la cuerda floja entre los dos. Pero no necesitamos que nos paguemos por todo lo que hacemos, porque al final del día, todos somos artistas. La mayoría de los artistas quieren ser desafiados y quieren hacer algo nuevo y quieren ser parte de algo colaborativo y vanguardista y todo eso. Pero yo estaba como: ¿Estás seguro de que me quieres, Mona, ¿estás segura? Seguramente hay otras actrices británicas más jóvenes que podrían clavar el acento. Pero ella dijo: ¡Dios no, puedes hacer esto para mí! Sabía que iba a ser difícil. Pero Mona trae a las mismas personas a su alrededor. Así que pensé, sí, quiero ser parte de la familia y beber vino natural los fines de semana.

Cantas en esto, pero está en un registro muy diferente a ‘Les Mis’ y especialmente ‘Mamma Mia’. ¿Te estiraste vocalmente?

Algo de eso no estaba singando. ¡No hay tal cosa! ¿Defiring? Anti-singing? Mucho de esto era sonidos de animales en lugar de sonidos melódicos. Y se trataba menos de escucharme a mí mismo. En el estudio en Budapest, me estaba escuchando, pero no era feliz, fue estresante, porque entendí que no tenía que sonar hermoso de una manera que es hermosa para mí. Era más como una mujer de rodillas. Y fue jodidamente duro. Hicimos la canción de parto ‘Human Treasures’ tantas veces porque tuve que liberar mi mierda, mi oído, mis necesidades, las necesidades de Amanda, para encontrar la voz que sostenía la pasión, la crudeza, el dolor y la desesperación. Me di cuenta de que me lleva mucho tiempo dejar de escucharse a mí mismo cuando estoy cantando. No puedo ver ‘Les Mis’ sin pensar ‘¿Qué diablos estaba haciendo?’ Me estaba escuchando todo el tiempo y lo odié. Cosette estaba llena de autocomplaciente porque ese era el autocomplaciente de Amanda, ¡que no es el personaje de Cosette!

¿Pero disfrutaste cantando de nuevo en la pantalla?

Hice. Me encanta cantar. Y me encanta la forma en que me hace sentir cuando estoy actuando. Después de la primera semana en el estudio trabajando en las dos canciones principales antes de comenzar a rodar, se sintió muy bien porque entendí exactamente lo que era y lo que Mona quería. Pero sí recuerdo a Mona yacía en el piso conmigo y mi perro [Seyfried’s nearly 16-year-old Australian Shepherd, Finn] ¡En el estudio en Budapest mientras cantaba y trataba de acercarme al dolor de Ann Lee!

Hay una sensación de ambigüedad sobre si Ann Lee estaba divinamente inspirada o un líder de culto oportunista. ¿Te encontraste usando los mismos músculos como lo hiciste interpretando a Elizabeth Holmes?

No, no todos y esa es la cosa: seguiría a alguien como Ann en cualquier lugar. Tal como lo haría con Mona. No lo sentí así, porque sentí que no había nada ganado excepto la comunidad. Ella no estaba tratando de enriquecerse firmando a la gente con clases de Shaker. Creo que tenía una convicción completa y creía que cualquiera que necesitaba ser salvado o que quisiera unirse a la comunidad era absolutamente bienvenida. Se sintió realmente limpio. Como una utopía. Hay una gran diferencia entre [Lee and Holmes]. Ambos son líderes, seguro, pero la intención lo es todo. La intención de Ann nunca vaciló. ¡Qué mujer tan genial!

¿Cómo encontraste el acento mancuniano de Ann?

Increíblemente difícil. Tenía tantas pesadillas sobre la gente como: ¿Qué diablos está diciendo? Mi trabajo es mantenerte completamente comprometido con la historia. Y mi miedo era que no fuera funcionar. Por eso seguí diciéndole a Mona, ¿no quieres conseguir una persona inglesa?

¿Tuviste alguna inspiración mancuniana para intentar obtener el tono correcto?

Maxine Peake. Ella era mi faro. Me encanta saber de dónde creció: es muy culturalmente conocida y muy apasionada por de dónde es, que es Bolton. E Internet la tenía en un plato de plata para mí.

¿Maxine sabe de su papel crucial en esta película?

¡No! Ella no sabe que es Ann Lee.

Mona dijo que tuvo un rápido descanso de dos días de la producción de ‘Ann Lee’ en Budapest para volar a Venecia para el estreno mundial de ‘The Brutalist’ con Brady.

Sí, y Brady se quedó y consiguió el león plateado, seguimos pensando: ¡están allanando el camino para nosotros! Son dos animales diferentes: no puedes comparar ‘The Brutalist’ y ‘Ann Lee’, pero ambos son extraordinarios y esperas que Venecia lo vea. Pensamos que era una muy buena señal para nosotros: ¿es eso egoísta? Pero no, fue bueno. Pero fue agotador para ellos.

Me encanta cómo se han convertido en esta poderosa pareja de cine independientes, pero no tengo interés en hacer nada más que sus propias películas. Es bastante inspirador.

Absolutamente, no tiene sentido en la vida si cuando estás trabajando no estás haciendo lo que quieres. Y siempre van a celebrar una película independiente. Tan pronto como llegue un estudio para ellos, ya no es divertido. Los estudios son excelentes para ciertas cosas: tener el dinero para ganar algo es genial. Pero han encontrado formas de hacer estas películas con realmente buenos artistas que están dispuestos a hacerlo por apenas un frijol, y eso es un testimonio de las personas que son, los líderes que son, los artistas que son. Siguen trayendo a la gente de vuelta. Es muy difícil hacer una película independiente, pero lo han descubierto.

¿A dónde vas después de ‘Ann Lee’? ¿Qué tienes a continuación?

Quiero hacer una comedia tan mal. Así que tengo ‘The Housmaid’ saliendo. Tengo esta enorme película de comités que saldrá el día de Navidad, con Sydney Sweeney y también Ann Lee. No sé cómo explicar la criada, pero la vimos la otra noche y no me he divertido tanto en un teatro. No sé la última vez que me reí tanto. ¡Y fue mi propia película! Tenía una pelota así y interpretando a este loco personaje de nuez que ninguno ha llegado a verme realmente. Es como una fiesta en esa película. Honestamente, me encanta tanto que realmente podría asustar después de la cena de Navidad e ir a verlo.