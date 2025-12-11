Amanda Seyfried se une a la serie ‘Skinny Dip’ de Bill Lawrence

La adaptación en serie de la novela de Carl Hiaasen “Skinny Dip” está en marcha, con una estrella importante adjunta.

Variedad ha sabido que el proyecto ya está en desarrollo en Video Amazon Prime con Amanda Seyfried asignado para desempeñar el papel principal. Se informó anteriormente que se estaba trabajando en una serie de la novela en HBO Max (entonces solo Max), aunque no había actores adjuntos en ese momento.

Adam Horowitz y Edward Kitsis permanecen a bordo como escritores y productores ejecutivos, con Bill Lawrence También sigue siendo productor ejecutivo a través de Doozer. Seyfried será el productor ejecutivo además de protagonizar, con Jeff Ingold y Liza Katzer de Doozer como productores ejecutivos junto con Hiaasen. Warner Bros. Television, donde Doozer tiene un acuerdo general, es el estudio.

El lema de la comedia dramática de una hora afirma que cuenta la historia de Joey Perrone (Seyfried), «cuyo segundo aniversario no salió según lo planeado. Esperaba pendientes, pero en cambio, su marido Chaz tenía, digamos, planes alternativos. Después de encontrarse inesperadamente al otro lado de esos planes, jura vengarse. Haciendo equipo con un ex policía caído en desgracia, Joey se propone hacer pagar a Chaz».

Seyfried se ha consolidado como una de las actrices más populares de su tiempo en el cine y la televisión. Después de un gran éxito inicial en películas como “Mean Girls”, protagonizó películas como “Mank”, que le valió una nominación al Premio de la Academia y al Globo de Oro. Sus otros papeles cinematográficos incluyen “Mamma Mia!” películas, “Los Miserables” y “En el tiempo”. Ganó un Emmy y un Globo de Oro por su papel protagónico en la serie limitada de Hulu «The Dropout» y también participó en programas como la reposición de «Twin Peaks» en Showtime y «Long Bright River» en Peacock.

Lawrence, fanático de Hiaasen desde hace mucho tiempo, es actualmente el creador y showrunner de la adaptación en serie de “Bad Monkey” de Hiaasen en Apple TV+. Ese programa debutó en Apple en agosto de 2024 y fue renovado para una segunda temporada en diciembre de ese año.

Horowitz y Kitsis son mejor conocidos como los creadores de la popular serie de ABC “Once Upon a Time”, que duró siete temporadas y más de 150 episodios en la cadena de transmisión. Anteriormente también fueron productores ejecutivos de la exitosa serie de ABC «Lost» y trabajaron en programas como «Felicity» y «One Tree Hill». En el cine, son conocidos por escribir el guión de “Tron: Legacy”, que recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo desde su debut en 2010.

Seyfried está representado por Innovative Artists Entertainment y Frankfurt Kurnit Klein & Selz. Horowitz y Kitsis están representados por WME y el abogado Jared Levine. Lawrence está representado por CAA, Yorn Levine Barnes y Mortimer PR.