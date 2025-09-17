Amanda Seyfried explica llamar a Charlie Kirk odio en medio de una reacción violenta

Amanda Seyfried está hablando después de que se encontró en medio de la reacción de las redes sociales por llamar Charlie Kirk «Odio» en un comentario de Instagram que publicó después de su muerte a tiros. El nominado al Oscar aclaró su comentario en una nueva publicación, que incluía el título: «No quiero agregar combustible a un fuego. Solo quiero poder dar claridad a algo de manera tan irresponsable (pero comprensible) fuera de contexto. Discurso enérgico, ¿no es eso lo que deberíamos tener?»

«Estamos olvidando el matiz de la humanidad», escribió Seyfried en su declaración. «Puedo enojarme por la misoginia y la retórica racista y también estar muy de acuerdo en que el asesinato de Charlie Kirk fue absolutamente inquietante y deplorable en todos los sentidos imaginables. Nadie debería tener que experimentar este nivel de violencia. Este país está afligiendo a demasiadas muertes y tiroteos sin sentido y violentos. ¿Podemos estar de acuerdo al menos?»

Kirk, un activista conservador de 31 años y cofundador de Turning Point USA, recibió un disparo mortal en el cuello el 10 de septiembre durante un evento de oratoria universitaria en Utah. Seyfried comentó originalmente sobre la muerte de Kirk escribiendo: «Era odioso». La declaración encendió acusaciones de algunos conservadores en línea de que Seyfried estaba implicando que la muerte de Kirk estaba justificada. Muy contrario, como explicó su nueva declaración.

Seyfried se une a muchas figuras de Hollywood en ambos condenando la muerte de disparos de Kirk y al mismo tiempo no está de acuerdo con su política. Jamie Lee Curtis Lágrimas luchadas en el podcast «WTF» de Marc Maron al hablar de Kirk.

«No estuve de acuerdo con él en casi todos los puntos que lo escuché decir, pero creo que era un hombre de fe, y espero en ese momento cuando murió, que se sintió conectado con su fe», dijo Curtis. «A pesar de que sus ideas fueron aborrecibles para mí. Todavía creo que es un padre y un esposo y un hombre de fe. Y espero que cualquier conexión con Dios signifique que lo sintiera».

Michael Keaton compartió sentimientos similares Al hablar en la gala del 50 aniversario de los reporteros y editores de los editores el 15 de septiembre, diciendo: «Antes de comenzar a entrar en la carne de esta cosa, voy a tomarme un minuto para decir eso, independientemente de cómo probablemente, no probablemente, no he estado en desacuerdo con muchas cosas que dijo, Charlie Kirk deja a dos hijos y una esposa. ¿Recuerdas eso».

