Amanda Seyfried en ‘The Testament of Ann Lee’ en Venecia

Cineastas Mona Fastvold y Brady Corbet se sintió sincero sobre los desafíos del cine independiente mientras estaba en el Festival de Cine de Venecia con su drama musical amplio «El testamento de Ann Lee. » Su última colaboración explora el líder fundador de los Shakers, un momento religioso radical conocido por adorar a través de la canción y el movimiento extático.

«Fue toda una hazaña», Corbet, quien coescribió «The Testament of Ann Lee» con su compañero, Fastvold, en la conferencia de prensa oficial. «Como puedes imaginar, el tono de ascensor para Shaker Musical no fue el más fácil de despegar».

El productor Andrew Morrison, responsable de improvisar el precio delgado de $ 10 millones de la película, intervino: «Hay más fáciles, seguro». Agregó: «El objetivo era que Mona tuviera una libertad creativa completa».

A pesar de un presupuesto económico, Fastvold no estaba dispuesto a comprometer su gran visión en términos de llevar la historia de Ann Lee a la pantalla. Eso involucraba piezas masivas y elaborados números musicales.

«Pensé que Ann Lee merecía algo grandioso y maravilloso», Fastvold, quien dirigió la película y regresó a Venecia solo un año después de coescribir la querida de la temporada de premios de 2024 «The Brutalist» con Corbet. «¿Cuántas historias hemos visto sobre íconos masculinos a gran escala, una y otra vez y otra vez? ¿No podemos ver una historia sobre una mujer como esta?»

Amanda Seyfried Estrellas del drama histórico musical como Ann Lee, la fundadora del siglo XVIII de la secta cristiana The Shakers. Nacido en Manchester, Inglaterra y enfrentando persecución religiosa, Lee emigró en 1776 con un pequeño grupo de seguidores a los Estados Unidos a pesar de pasar por numerosos traumas personales, ayudó a establecer una sociedad utópica conocida por su igualdad de género, diseño utilitario, canto frenado y celibato. Fastvold pensó en Seyfried, conocido por películas como «Mean Girls», «Mamma Mia» y «Les Miserables», por el personaje principal debido a su combinación de «amabilidad y ternura», así como «poder y locura».

«Amanda tiene mucho poder. Es muy fuerte, una madre maravillosa, y está un poco loca», dijo Fastvold. «Sabía que podía acceder a esas cosas. Vi que Amanda estaba lista para ser con toda su fuerza».

Seyfried describió el papel como «esclarecedor e increíblemente terapéutico».

«Nunca me han soltado de esta manera», dijo. «Fue increíble pero también difícil interpretar a alguien que es un líder».

Seyfried, antes de la conferencia de prensa, hablar con Variedad Acerca de cantar en la pantalla por primera vez desde «Mamma Mia 2» y en un estilo muy diferente, más parecido a un canto, a cualquier cosa que haya hecho antes.

«Mucho de eso era sonidos animales en oposición a los sonidos melódicos», dijo, y agregó que para una canción tomó tantos intentos porque tenía que «liberar mi mierda, mi oído, mis necesidades, las necesidades de Amanda, para encontrar la voz que tenía la pasión, la crudeza, el dolor y la desesperación».

Antes de terminar la conferencia de prensa, se le preguntó al panel de elenco y los creativos si hay alguien en los tiempos modernos que se asemeja a una figura como Ann Lee.

«Mona es la más cercana», dijo Corbet con una sonrisa. «Esa es Madre Mona para ti, nena».