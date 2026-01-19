Amanda Seyfried dice que ganar un Oscar no es importante

Amanda Seyfried dijo recientemente El neoyorquino que ganar un Oscar no es importante para ella. Dijo que “ha llegado tan lejos” sin un Premio de la Academia, entonces “¿por qué necesitaría uno ahora?”

«¿Recuerdas quién ganó en los últimos diez años? No es la victoria lo que importa. Es la nominación», dijo Seyfried. «Te impulsa hacia adelante. Eso es un hecho. Ahora bien, ¿necesito uno en una semana o dos o cuando sea? No, por supuesto que no. ¿Sería genial? Por supuesto que lo sería, por todos los motivos. Pero no es necesario. La longevidad en la carrera de un actor está diseñada. La longevidad se trata de elecciones deliberadas para hacer arte entre las grandes cosas comerciales que son divertidas y remuneradas».

Seyfried nunca ganó un Oscar, pero obtuvo una nominación a mejor actriz de reparto en 2021 por su trabajo en “Mank”. Su actuación en diciembre “El testamento de Ann Lee” le valió una nominación a mejor actriz en los Globos de Oro y Critics’ Choice, posiblemente presagiando una nominación de la Academia.

Incluso si se pierde una nominación al Oscar este año, Seyfried dijo que «ya ha demostrado» su valía y siente que está avanzando hacia «lograr que la gente confíe en mí para hacer cosas difíciles».

«Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y la forma en que somos percibidos puede cambiar día a día, pero soy consistente en mis elecciones y soy consistente en mis valores y mis necesidades», agregó. «También me siento bien en este momento, porque ‘The Housemaid’ generó dinero. Ese no es siempre el caso. ¡A veces estás en ‘Mamma Mia!’ A veces, haces algo como ‘Ted 2’ o ‘Un millón de maneras de morir en Occidente’, que se suponía que tendrían un gran éxito en taquilla, pero tuvieron un rendimiento inferior”.