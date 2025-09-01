Amanda Seyfried al arrestar biopicetra

Aquellos de nosotros que entendimos por primera vez el shakerismo no como un movimiento religioso sino como una compañía de muebles de pedidos por correo, como una versión particularmente elegante y artesanal de IKEA, tenemos mucho que aprender «El testamento de Ann Lee«, Y un poco para desaprender también. Mona FastvoldEl retrato de su madre fundadora y muy ambicioso de su madre fundadora, que oscila dinámicamente entre los modos del intrépido musical épico y expresionista del Nuevo Mundo.

Si los resultados son tan excéntricos como lo prometen esa descripción, también son menos irónicos de lo que piensas. Fastvold y su compañera creativa Brady Corbet pueden mantener una distancia analítica fresca en su estudio de un movimiento religioso extremo fundado en principios desafiantes del celibato y la igualdad utópica, pero «el testimonio de Ann Lee» no es una parodia o una burla. Como un estudio de una fe inquebrantable practicada en términos totalmente singulares, es muy respetuoso e intelectualmente curioso, incluso, aunque dramáticamente, puede pasar en el transcurso de un lenguaje lánguido de ejecución de 136 minutos. Pero es como un asunto completo de canciones y bailes, sobre la forma menos probable y más grande que la historia de Lee podría tomar, que la película es más asombrosamente persuasiva.

Primero una advertencia: no hay manos de jazz en «The Testament of Ann Lee», aunque la sorprendente coreografía de Celia Rowlson-Hall sirve extremidades inquietas y dígitos de garras. Las canciones tampoco son ingeniosamente adaptadas por el compositor ganador del Oscar Daniel Blumberg («The Brutalist») de Old Shaker Spirituals, melódicamente listos para Broadway. Pero la lengua vernácula musical es vigorizante, atrapada entre una pintoresca inmersión histórica y un anacronismo imprudente de una manera que se refleja en la película de Fastvold, desde la puesta en escena hasta el estilo de actuación. La antigüedad austera está en constante conflicto con impulsos más sensuales y modernos, una tensión que se siente productiva aplicada a una historia de los agitadores, puritanos a quienes el tiempo ha demostrado ser demasiado puro para este mundo.

En el papel, todo esto puede sonar bastante sin sangre y conceptual. En la práctica, tiene un barrido sincero y sincero, en gran parte gracias a una actuación de compromiso reducible y sentimiento de profundidad de los nervios por Amanda Seyfried – Lejos del terreno musical de «Mamma Mia!» o «Les Misérables», pero totalmente al mando de sus dones, en el papel principal. Después de un prólogo estilizado (o obertura, si lo desea) que ve a un acólito de agitador junior (Thomasin McKenzie) liderando una especie de ceremonia conmemorativa de nudos de cuerpo para el fallido fundador en un bosque de Niskayuna, revelamos la niña de la clase trabajadora de Lee en el Manchester de mediados de los años 8 Esmee Hewett, luego Millie Rose Crossley) un comportamiento preternaturalmente estoico, junto con un horror de la «convivencia carnal» producidas por los avistamientos tempranos y traumáticos de sus padres haciendo la escritura.

Ella encuentra consuelo en su intenso vínculo con su hermano menor William (Benjamin Bagota, luego Harry Conway), y aún más en su ardiente e inquebrantable fe cristiana. Esto la lleva a una mujer joven a una secta más aberrante y devota dirigida por Jane Wardley (Stacy Martin) y su esposo predicador James (Scott Handy), informalmente llamado los «cuáqueros temblorosos» por su práctica de temblores violentamente temblorosos y de baile de convulsiones en las reuniones, que se cree que limpia el cuerpo del pecado. Se casa con el trabajador que se topa con el mal gusto, Abraham (un excelente Christopher Abbott) y nacen cuatro hijos, todos los cuales, en un montaje de ciclismo, angustia en bicicleta, bellamente cortada por la editora Sofia Subercaseaux, mueren antes de llegar a su primer cumpleaños.

Esta acumulación excesiva de la tragedia es lo que finalmente convence a Ann, para la consternación de su esposo, que el celibato de toda la vida es la única forma de lograr la verdadera cercanía con Dios, que se convierte en el principio principal de su propia rama de cuákerismo tembloroso, que, William (ahora Lewis Pullman) y sus pocos seguidores determinan solo pueden alejar de la dirección y la debauchy de los manchester, y y los seguidores de Lewis) y sus pocos seguidores. Cue un viaje transatlántico a América, donde en el shakerismo de tierra del estado seco, tal como lo reconocemos hoy, comienza a tomar forma, aunque no sin cierta resistencia escéptica de sus compañeros colonos.

Divididos en capítulos marcados por tarjetas de título exquisitamente diseñadas y redactadas arqueicamente: el propio subtítulo de la película, por cierto, es «la mujer vestida por el sol con la luna bajo sus pies», es una saga robusta, a menudo conmovedora de la cuna a la tumba, con más énfasis narrativo colocado en la discordia comunitaria y el bien del bienestar que en los anuales individuales y las frustraciones. Eso se siente espiritualmente en línea con la doctrina de Shaker, aunque produce recompensas mixtas dramáticamente: el matrimonio sin sexo de Ann y Abraham merece más tiempo y escrutinio de pantalla, al igual que su relación conmovedora pero intrigante y ambigua devota con William.

Seyfried, sus ojos extraordinarios nunca más amplios o más setreados de convicción, es bastante deslumbrante como Ann el ícono hecho a sí mismo, empuñando una autoridad equilibrada, pacífica pero controladora en escena tras escena mientras rara vez levanta la voz, excepto en la canción. Pero, quizás apropiadamente, ella nunca nos deja pasar su carpa abotonada a la cuello, de madre a todo, no sabemos lo que Ann, en su corazón más oscuro, realmente quiere de esta vida y la próxima. Tal vez ella tampoco.

Es en esos números musicales fascinantes y absurdos que alcanza lo que los Shakers llaman Nirvana, y la película también: una simbiosis entre el sonido, la palabra y la imagen que genuinamente capturan el alcance desesperado de la humanidad para el Divino. La dirección de baile extasiada y de empuje de Rowlson-Hall puede inspirarse en los movimientos de cuáquero de temblores originales, pero se parece ingeniosamente una especie de relaciones sexuales deconstruidas: una búsqueda de la dicha, en cualquier forma, eco de las letras firmemente repetidas y encantadoras sobre «hambre y Thirst», «construyendo y creciendo» amando a la madre, amoroso «». «El Testamento de Ann Lee» es rico en cuestionamientos agnósticos y desconcertan el interés humano, pero en tales picos radiantes, Fastvold hace creyentes de todos nosotros.