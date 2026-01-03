Amanda Serrano vs. Erika Cruz 2: Transmisión en vivo de boxeo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Después de enfrentarse en febrero de 2023, la boxeadora mexicana Erika Cruz busca venganza luego de que la luchadora puertorriqueña Amanda Serrano la derrotara por decisión unánime. Y ahora, la campeona de peso pluma de la AMB y la OMB, Serrano, defiende sus títulos contra el peligroso y duro Cruz en una pelea de 12 asaltos en una revancha muy esperada para sonar en 2026.

El sábado 3 de enero, Serrano (47-4-1) vs. Cruz (18-2-1) se llevará a cabo en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, Puerto Rico con una hora de inicio de 8 pm ET/5 pm PT. Se espera una caminata circular para el evento principal alrededor de las 11:30 p.m. ET/8:30 p.m. PT.

Serrano vs.Cruz 2 está disponible como premium en vivo boxeo evento, por lo que es gratis verlo Suscriptores de DAZN.

No es un DAZN ¿abonado? Ahora mismo puedes adquirir el acceso al evento. desde $19.99/mes. Además, las peleas durante el Serrano vs.Cruz 2 El evento es gratuito para los suscriptores. como un suscriptor de DAZNTambién tendrás acceso a casi 200 peleas en vivo durante todo el año, así como repeticiones de peleas, momentos destacados y documentales.

Probabilidades y predicciones Amanda Serrano vs. Erika Cruz 2

Para el evento principal, Serrano es el gran favorito para ganarle a Cruz. Los corredores de apuestas le dan a Amanda Serrano una línea de dinero de -1,400, mientras que Erika Cruz recibió una línea de +700, como la perdedora. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.

Tendrá lugar el sábado 3 de enero de Amanda Serrano vs. Erika Cruz 2 está disponible para transmisión en vivo en DAZN para suscriptores a partir de las 8 p.m. ET/5 p.m. PT.

Tarjeta principal

Peso pluma femenino: Amanda Serrano vs. Erika Cruz – Evento principal, pelea por el título de la AMB y la OMB

Peso ligero femenino: Stephanie Han vs Holly Holm – Evento co-principal, pelea por el título de la AMB

Peso gallo femenino: Ebanie Bridges vs TBC

Peso gallo femenino: Krystal Rosado vs TBC

fanático del mundo deportes? DAZN es el hogar de los deportes globalesincluidas FIFA, BKFC, Liga Nacional, Liga de Campeonato Femenino de la UEFA, carreras ERC y WRC, boxeo de la temporada de Riyadh, NFL Game Pass International y otras ligas deportivas estadounidenses e internacionales. Conoce más sobre DAZN y su programación aquí.

¿Problema de juego? Llame al 1-800-GAMBLER (disponible en EE. UU.)

Llame al 877-8-HOPENY o envíe un mensaje de texto a HOPENY (467369) (NY)

Llamar 1-800-327-5050 (MAMÁ)

Solo mayores de 21 años. Por favor, juegue responsablemente. Llame al 1-800-NEXT-STEP (AZ), 1-800-BETS-OFF (IA), 1-800-981-0023 (PR). Visita www.1800gambler.net (VIRGINIA OCCIDENTAL). Oferta de primera apuesta solo para nuevos clientes (si corresponde). Sujeto a requisitos de elegibilidad. Las apuestas de bonificación no se pueden retirar. En asociación con Kansas Crossing Casino y Hotel.

Ver BetMGM.com para Términos. Las ofertas promocionales de EE. UU. no están disponibles en DC, Mississippi, Nueva York, Nevada, Ontario o Puerto Rico.