Amanda Manopo y Kenny Austin están oficialmente casados, la reacción de la princesa Ana está en el centro de atención

Jacarta – Llegan buenas noticias del mundo del entretenimiento de Indonesia. Amanda Manopo y Kenny Austin finalmente se casaron el viernes 10 de octubre de 2025. Este momento sagrado tuvo lugar de manera solemne y llena de emoción en The Langham Hotel, área SCBD, en el sur de Yakarta.

En la procesión de bendición encabezada por el pastor Gideon Simanjuntak, Amanda lucía deslumbrante con un vestido de novia blanco completo con un velo largo. Mientras tanto, el novio, Kenny Austin, lucía elegante con un traje completamente blanco. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Ambos no pudieron contener las lágrimas durante la procesión. Incluso se vio a Amanda secándose las lágrimas varias veces, al igual que Kenny, quien no pudo ocultar su felicidad. Después de la bendición, los dos se besaron y fueron recibidos con fuertes vítores de los invitados presentes.

Este momento sagrado inmediatamente se convirtió en el centro de atención del público después de ser compartido en las redes sociales. Los internautas también inundaron publicaciones sobre la boda de Amanda y Kenny con felicitaciones y mejores deseos.

Sin embargo, en medio de esta feliz noticia, la atención de los internautas se desvió al subir su historia a Instagram. princesa ana. La ex esposa de Arya Saloka volvió a subir una cita motivadora que se consideró llena de significado, especialmente porque se subió coincidiendo con el día de la boda de Amanda Manopo.

«¿Crees que a su pequeña araña le importa un carajo la lluvia? No, subió por el caño otra vez. Enciérrate (¿Crees que a esa pequeña araña le importa la lluvia? No, subió por la tubería otra vez. Concéntrate)», se lee en la cita subida a través de la cuenta. @anneofficial1990citado el viernes 10 de octubre de 2025.

Esta carga inmediatamente provocó especulaciones entre los internautas. La razón es que Amanda Manopo estuvo vinculada al problema doméstico de la princesa Ana y Arya Saloka cuando todavía actuaba en la telenovela Ikatan Cinta. La química entre Amanda y Arya era tan fuerte en la pantalla que hizo que el público las emparejara, lo que generó sospechas de la participación de Amanda en la ruptura de la relación matrimonial de Putri y Arya.

Aunque este rumor fue ampliamente discutido, Amanda Manopo ha negado en repetidas ocasiones la acusación de ser una tercera persona.