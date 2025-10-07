¿Amanda Manopo se casó con Kenny Austin? Esta es la persona más cercana

Yakarta, Viva – Las noticias impactantes provienen del mundo del entretenimiento en el país. Actriz Amanda Manopo Según se informa Casarse con actor Kenny Austin el 10 de octubre de 2025.

Este problema estaba ocupado circulando en las redes sociales después de que se descubrió que Kenny Austin acaba de sufrir una procesión de bautismo, que se decía que se llevaba a cabo en el mismo lugar que Amanda en 2023. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

La cercanía de los dos ha robado durante mucho tiempo la atención del público, especialmente desde que chocaron actuando en la telenovela de Yasmin. No es sorprendente que muchos fanáticos sospechen que las relaciones profesionales se convirtieron en una seria historia de amor y condujeron al pasillo.

Sin embargo, la feliz noticia aparentemente aún no fue confirmada directamente por la fiesta más cercana Amanda. Uno de ellos es Deswita Maharani, compañeros artistas que conocen a Amanda desde que los dos tocaron en la sirena de la telenovela enamorada. El propio Deswita afirmó no saber nada sobre el problema del matrimonio.

«No sé si Manda está con Manda. Nuestra relación sigue siendo buena, solo desde el principio allí, significa que desde el principio cooperamos juntos, Manda no es lo mismo que yo, lo mismo que Akang (Ferry Maryadi)», dijo Deswita Maharani en la región de Títeate, South Jakarta.

Según Deswita, Amanda es conocida como una persona cerrada cuando se discute asuntos personales, incluida la cuestión del romance. Esto es diferente de varios otros artistas jóvenes que a menudo comparten historias con él.

«Nuestra relación es muy buena. Significa reunirse incluso, si la conoces, significa que todavía te lo pierdes, todavía es así», agregó.

«No he conseguido nada», dijo la esposa de Ferry Maryadi.

Además, Deswita también mencionó que no estaba demasiado familiarizado con la figura de Kenny Austin, por lo que era difícil determinar la verdad de las noticias.

«Tampoco está derramado porque nunca se comunica para hablar de él cerca de quien, quiere cómo se llama, quién está saliendo, nunca», explicó.

Aunque no ha recibido certeza sobre el tema del matrimonio, Deswita todavía da las mejores oraciones por Amanda y Kenny. Espera que si las noticias son ciertas, ambos pueden llevar el arca del hogar de felicidad y bendiciones.