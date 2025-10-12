Amanda Manopo, que solo invitó a 100 personas a su boda, admite que no tiene amigos porque está herida

Domingo 12 de octubre de 2025 – 17:00 WIB
Jacarta – Boda Amanda Manopo Y Kenny Austin del viernes 10 de octubre de 2025 conmocionó al público. La razón es que, desde que fueron sorprendidos escalando juntos el monte Merbabu, la pareja nunca ha hecho pública oficialmente su relación.
En lugar de anunciar que estaban saliendo, Amanda Manopo y Kenny Austin fueron directos al matrimonio. ¡Vamos, desplázate más!
La recepción se celebró de forma muy animada en el hotel Langham de Yakarta. Antes de eso, Amanda Manopo y Kenny Austin se sometieron a un proceso de bendición en el mismo lugar por la mañana.
Una de las preguntas es por qué Amanda Manopo sólo invitó a unas 50 parejas o 100 personas a su recepción. De hecho, Amanda Manopo y Kenny Austin son actrices y actores famosos que se cree que tienen muchas relaciones. Aunque el concepto del evento es una boda íntima, bastantes personas se preguntan cómo eligen a quién invitar.
Después de esto, la vieja declaración de Amanda Manopo acerca de que ella misma no tenía muchos amigos se volvió viral. Amanda Manopo admite que tiene muchos amigos a su alrededor, pero no se convierten inmediatamente en amigos cercanos o amigos.
Lea también:
Finalmente respondida, esta es la razón por la que Amanda Manopo y Kenny Austin se apresuraron a casarse
«No tengo amigos. Tengo amigos, sí, tal vez muchos amigos, pero no los posiciono como mis amigos», dijo Amanda Manopo, citando un vídeo de Instagram, @rumpi_gosip, el domingo 12 de octubre de 2025.
La razón principal por la que Amanda Manopo se muestra reacia a hacer de alguien una amiga cercana es el trauma de su pasado. Sin mencionar el problema ni el nombre de la persona en cuestión, Amanda Manopo enfatizó que había sido lastimada porque era demasiado cercana a alguien.
«He estado enfermo», dijo.
Amanda Manopo aprende de esta experiencia y ya no quiere hacer amigos demasiado cercanos, y mucho menos convertir a alguien en su mejor amigo.
Se cree que esta es la razón por la que Amanda Manopo no invitó a demasiada gente a su boda.
«Así que a partir de ahí todo se limita», subrayó Amanda Manopo.
En respuesta a la declaración de Amanda Manopo, muchos internautas acordaron no hacer amigos a cualquiera. No pocos entienden la actitud de Amanda Manopo y su decisión de no invitar a mucha gente a la recepción.
Página siguiente
«Realmente lo creo. Mi único amigo verdadero es mi marido, mi compañero de vida en todo», comentó un internauta.