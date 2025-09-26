Amanda Caesa desmonta problemas, relación tóxica en su último sencillo

Yakarta, Viva – cantante y compositor, Amanda fue asesinadaNuevamente calentando la industria musical del país. Este septiembre, lanzó su último sencillo titulado «Trouble». Esta canción inmediatamente apuñaló en el núcleo de los problemas emocionales.

«El problema cuenta sobre alguien que está atrapado en una relación tóxica, en forma de obsesión de una vía con su compañero, pero es difícil romperse porque hay una lucha interna entre la lógica que quiere detenerse y el corazón que todavía espera», explicó Amanda, abriendo el Veil detrás de su último trabajo, citando su declaración, viernes 26 de septiembre de 2025. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Este solista nacido el 23 de diciembre reconoció que la inspiración de «problemas» provino de su propia experiencia y el entorno circundante. Amanda cree que muchas personas han estado en una fase similar. Una vez sintió un dilema similar, lo que le hizo creer que este problema era relevante y experimentado por muchas personas.

Amanda Caesa no está sola en la mezcla de esta canción. Tomó a Syahravi Dewanda en el proceso creativo de «problemas». Curiosamente, lograron escribir esta canción en solo un día el taller que comenzaron con una sesión de atasco casual.

El género que Amanda eligió para esta canción fue bastante experimental: la combinación de Bossa Nova, Jazz y Pop. Esta elección de género no está exenta de razón. Amanda quiere explorar música que realmente coincida con el personaje de su voz.

«Muy apropiado, en ese momento estaba en las canciones cantadas por Laufey y asombrada por transmitir emociones a través de letras simples, pero tenía significado. Me dio ganas de probar algo más experimental, pero aún personal», agregó, expresando su admiración por el músico internacional.

Los admiradores de músicos locales como Sal Priadi y Teddy Adhitya parecen más frágiles a través de letras muy personales y honestas en «Trouble». El experimento de género Bossa Nova-Jazz-Pop se consideró más capaz de transmitir emociones e historias en su canción.

«Estoy muy feliz de poder explorar este tipo de música. Pero, porque a mi interés le gusta cambiar y es bastante grande, por lo que es posible probar otros géneros. Pero, de regreso al oyente, si resulta que esta canción de género es bien recibida, perseguiré», dijo la mujer que es experta en tocar la guitarra y el piano.

El lanzamiento de «Trouble» también marca un gran paso para la carrera de Amanda Caesa porque se unió oficialmente al sello gigante, Sony Music Indonesia. El apoyo del equipo profesional de esta etiqueta se considera muy significativo para sus viajes musicales.

«Se podría decir que este es un nuevo paso que es muy significativo en mi viaje musical. Con el apoyo de la música Sony, puedo ser más productivo, ampliar el alcance de los oyentes, así como abrir oportunidades para colaborar con otros grandes músicos», dijo Amanda.

Amanda Caesa espera que este nuevo sencillo pueda atraer a más y más personas para conocer sus obras. Ciertamente también quiere que el oyente sienta vínculos emocionales y curioso sobre el proyecto que presentará en el futuro.

«En mi opinión,» Trouble «es un teaser o introducción a mi lanzamiento en el futuro que ciertamente traerá un nuevo color, pero aún consistente con mi personaje como músico. Y, a través de este sencillo, también quiero decir que estar en una relación unidireccional es muy drenador.

El último sencillo de Amanda Caesa, «Trouble», puede escuchar varias plataformas de música digital a partir de hoy.