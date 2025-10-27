Amanda Abbington se une al misterio del asesinato de RTP ‘Jones’ de Bruno Gascon

actor británico Amanda Abbingtonmejor conocido por “Sherlock” de BBC One y “Mr. Selfridge” de ITV Studios, se unió a “Jones”, un drama de misterio producido por Caracol Studios para la emisora ​​pública portuguesa RTP.

Creada y dirigida por Bruno Gascon (“Carga”), “Jones” ilustra la creciente ambición de alcance global de la ficción televisiva portuguesa. Su distribución internacional está a cargo de la empresa austriaca ORF Enterprise.

La serie, que actualmente se proyecta en Sintra y Vila Nova de Foz Côa en Portugal, combina mecánicas de novela policíaca con giros sobrenaturales, aderezados con humor negro.

En el drama televisivo de seis capítulos, Abbington interpreta a Eve, una actriz ingeniosa y ligeramente fuera de lugar involucrada en una investigación dirigida por Oliver Jones, interpretado por el actor portugués José Pimentão (“1899” de Netflix), un detective con el inquietante don de hablar con los muertos.

Después de un asesinato en una lujosa reunión familiar en Sintra, Jones se une a la víctima, Júlia (Laura Dutra, de “Irreversível” de RTP), para resolver el caso en medio de un laberinto de secretos, mentiras y pistas espectrales.

El reparto coral también cuenta con Ivo Canelas, Rui Morrison, Raquel Rocha Vieira, Rafael Morais, Paula de Magalhães, Afonso Lagarto, Margarida Moreira y Sílvia Chiola.

Para Gascon, la presencia de Abbington se adapta al universo teñido de Agatha Christie del programa y amplifica su atracción cruzada.

«‘Jones’ es mi tributo a las historias de misterio clásicas, profundamente inspiradas en Agatha Christie. Cada episodio invita a la audiencia a cuestionar cada detalle, cada sombra y cada personaje, donde ni los vivos ni los muertos dicen toda la verdad», dijo.

«Amanda era perfecta para Eve: matizada, natural y profundamente conectada con la historia. Su reconocimiento internacional aporta visibilidad y prestigio, y el toque británico de humor fue esencial para este universo».

Abbington quedó enganchado con el personaje y el enfoque multilingüe impulsado por los actores del programa. «Eve es compleja, divertida, misteriosa e interesante», dijo.

«Me encantó el desafío de actuar con compañeros de reparto portugueses mientras transmitía mis diálogos en inglés; fue increíblemente gratificante y mucho más fácil de lo que esperaba».

Continuó: «Rodar en Portugal fue un gran atractivo, y Bruno es en gran medida un director de actores; trabajar con él tuvo una libertad que fue refrescante y fácil».

«La serie se basa completamente en los personajes y múltiples idiomas se entrelazan a lo largo del programa, lo que se siente innovador y único», agregó Abbington.

Hugo Azevedo, cuyos créditos incluyen el éxito original portugués de Netflix “Rabo de Peixe”, se desempeña como director de fotografía de “Jones”.

Las funciones anteriores de Gascon permitieron a “Jones” participar en juegos internacionales. “Carga”, su exitoso debut cinematográfico, aseguró la distribución en Estados Unidos a través de Breaking Glass Pictures y luego apareció en las principales tiendas AVOD/SVOD, mientras que su seguimiento “Sombra” tuvo un impulso sostenido en el circuito de festivales y vendió los derechos de televisión portuguesa a RTP.

Su serie “Irreversível” fue seleccionada para MipDrama 2024 y posteriormente ganó el Globo de Ouro 2025 al Mejor Proyecto de Ficción en Portugal.

“Jones” es una producción de Caracol Studios para RTP, con el apoyo de Pic Portugal, el Municipio de Vila Nova de Foz Côa y Quinta da Penalva, entre otros socios locales.