Amagra, cantante de 14 años que está lista para convertirse en la próxima diva de Indonesia

VIVA – Industria música Patria ha vuelto a dar la bienvenida a caras nuevas llenas de talento. Se trata de Amagra, una niña de 14 años que debutó oficialmente como cantante con el lanzamiento de dos sencillos titulados «Masih Rindu» y «Bilang Saja».

El primer paso de Amagra no es una broma. Fue guiado directamente por Aminoto Kosin, un músico legendario y miembro de la Karimata Band, junto con Irvnat, un famoso entrenador y director vocal, y Joshua Nafi. Los tres colaboraron a través del sello musical Ninenote, con Amagra como su primer artista debut.

Totalidad desde el principio

Aminoto e Irvnat tienen sus propios ideales a la hora de encontrar nuevos cantantes. No buscan talentos en eventos de búsqueda de talentos televisivos, sino que eligen basándose en personajes vocales fuertes y únicos.

Ahí es donde encontraron a Amagra, una adolescente con una voz clara, una técnica de canto madura y una presencia natural en el escenario.

El primer sencillo, «Masih Rindu», se lanzará a mediados de 2025 en varias plataformas digitales. Esta canción de género Balada Pop fue creada por Martinus «Tintin» Layardo, con letra escrita por los propios Clara Riva y Amagra.

Aminoto Kosin intervino directamente como teclista y arreglista, presentando hermosas composiciones musicales con un toque de la Orquesta de Budapest en la sección de cuerdas.

«Estoy muy feliz de poder lanzar el single. Espero que les guste mi canción», dijo Amagra con una brillante sonrisa en una conferencia de prensa en Yakarta, el sábado (18/10/2025).

Adolescentes enérgicos en “Just Say So”

El mismo día, Amagra también presentó su segundo sencillo titulado «Bilang Saja».

Esta canción fue creada nuevamente por Martinus “Tintin” Layardo con Amagra, con letra de Clara Riva y Amagra.

Aún con arreglos musicales de Aminoto Kosin y producción vocal de Irvnat, esta canción presenta una sensación pop enérgica que representa la alegría típica de los adolescentes.

La letra habla de sentimientos de amor a una edad temprana que son ligeros pero significativos. Esta canción se siente fresca, llena de color y describe el alma juvenil y expresiva de Amagra.

La próxima diva de Ninenote Music

Amagra, que actualmente estudia en una escuela internacional en Yakarta, admite que está muy agradecida con Ninenote Music por brindarle todas las oportunidades y apoyo al comienzo de su carrera.

Mientras tanto, Irvnat (Irvan Natadiningrat), conocido por tener experiencia guiando a muchos cantantes importantes e incluso a divas del cross-country, elogió el talento y el entusiasmo de Amagra por aprender.